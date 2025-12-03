桃市勇奪8座國家警光獎最佳成績 張善政：感謝警察同仁守護城市安全

張市長接受警察局呈獻「榮獲內政部警政署114年國家警光獎」。





桃園市長張善政3日上午主持市政會議，接受警察局呈獻榮獲「內政部警政署114年國家警光獎」。張市長表示，「國家警光獎」素有警界奧斯卡之譽，是警察機關與人員的最高榮譽。桃園今（114）年再度一舉奪下8座獎項，展現警察同仁長期守護城市安全的專業與奉獻，感謝所有同仁成為桃園最堅實的後盾。

警察局長廖恆裕指出，國家警光獎自106年首屆舉辦，截至今年第九屆，全國共頒發82座獎項，其中桃園奪下8座獎座。感謝市府各級長官的大力支持，未來將持續精進科技偵防與跨局處合作，全力守護市民生活安全。

警察局說明，在「團體組」獎項方面，警察局以標示單全面電子化及行人安全AI防護網等措施獲「改善交通類」第三名；推動全國首創AI巡防系統與數位科技戰情中心，建置主動即時聯防機制，奪得「綜合規劃類」第三名；在肅槍專案中查獲具殺傷力槍枝127枝並蟬聯治安金獎，榮獲「偵查犯罪類」優等；刑事鑑識中心通過TAF「體液鑑定」認證，提升DNA鑑定效率與命中率，協助確認12件無名屍身分，獲「綜合規劃類」優等。

警察局補充，在「個人組」部分，刑大偵查佐王新傑溯源破獲地下製毒工廠，查扣市值逾7,000萬元K他命及安非他命、卡西酮類毒品，獲「查緝毒品類」優等；桃園分局偵查佐尤信智追查虛擬貨幣水房，破獲21人詐欺集團並扣押不法所得4,010餘萬元，奪得「打擊詐欺類」優等；楊梅分局警員黃明浩查獲民宅改造「軍火庫」，起獲多款槍械及大量子彈，有效阻斷黑槍外流，獲「反黑肅槍類」優等；婦幼警察隊分隊長徐瑤編纂全國首本多語《性別暴力防治友善電子書》，涵蓋五國語言，提升外籍民眾法律理解度，榮獲「綜合評量類」優等。

