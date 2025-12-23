桃市南門市場重建安置規劃 力拚農曆年前進場營業





桃園市南門市場於11月5日發生火災後，桃園市政府立即啟動跨局處應變機制，由消防、警察、環保、都市發展、工務及經濟發展等單位全面動員，第一時間完成災害應變、安全管制及環境清理作業，並加速危險結構拆除與市場復原進程，朝向明（115）年農曆年前全面恢復營運的目標持續推動相關作業。

為讓攤商充分了解災後安置與營運安排，市府特別於12月22日召開說明會，向攤商說明臨時攤位規劃。安置對象為南門市場受災之1至7號、52至58號及91至118號攤商，共計42攤，攤位配置將依原有位置安排，以維持市場既有經營動線。臨時攤位設施包含水龍頭、電表、插座、7P開關箱，隔間採水泥板施作，兼顧攤商營運需求與使用安全。



南門市場力拚農曆年前進場營業，市府經發局召開說明會明臨時攤位規劃。

經發局表示，目前南門市場災後重建已於12月20日完成第一階段拆除及整地作業，接著12月27日將進行鋼構棚架基礎施作，預計於115年1月20日至27日期間陸續完成點交並供攤商遷入使用。

除了安排讓公有攤位盡早恢復營業，市府也積極盤點南門市場周邊可行空間規劃部分攤位，讓曾於文化街、南昌東街及南昌西街設攤者，得檢具相關證明文件申請，後續將公告簡章受理申請，經審查後採抽籤方式分配，確保市場秩序與公平性。

市府表示，南門市場不僅是民眾生活的重要場域，更是攤商賴以維生的經濟命脈，未來將持續透過公開說明與溝通機制，攜手攤商穩健推動災後重建，讓南門市場早日重回熟悉而安全的日常樣貌。

