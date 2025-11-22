桃市台南同鄉會舉辦會員大會 凝聚鄉親情感

桃園市台南同鄉舉辦第20屆第2次會員代表大會暨45周年慶祝大會。圖：市府提供

桃園市台南同鄉會今（22）日舉辦「第20屆第2次會員代表大會暨45周年慶祝大會」，近千位南部鄉親齊聚一堂，共同慶祝團結與歷史傳承的重要時刻。桃園市副市長王明鉅代表市長張善政出席祝賀時表示，「台南是故鄉，但桃園是大家共同的未來。」他也感性地呼籲台南子弟在桃園安心落地、貢獻專長，一起形塑更幸福、更溫暖的城市。

現任理事長、市議員許家睿身為青年世代代表，帶領台南同鄉會把「鄉親情感」提升為「城市力量」。圖：市府提供

王明鉅指出，桃園自升格後，城市建設持續推進，包括捷運綠線工程、市立醫院與美術館規劃等重大建設逐步成形，顯示市府團隊對城市治理的投入與願景。他強調，城市發展需要「凝聚、互助與跨世代的力量」，而台南同鄉會正是代表這種市民合作精神的最佳典範。

現任理事長、市議員許家睿身為青年世代代表，帶領台南同鄉會用更活潑、更走入社區的方式串聯在地資源，從公益、弱勢關懷到公共議題參與，逐步把「鄉親情感」提升為「城市力量」。王明鉅對此表達高度肯定，他表示，「每一位會員不只是桃園的居民，更是推動城市向前的重要夥伴。」

王明鉅也寄語所有會員，「助人，是一種能力；行善，是一種選擇；而團結，是城市最珍貴的力量。」期盼未來市府與台南同鄉會攜手，持續為桃園注入善意、文化與能量，共同打造「宜居、友善、幸福的桃花園城市」。

