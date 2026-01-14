桃市各界捐款慰問北車事件受害家屬 張善政頒感謝牌肯定善盡社會責任

張市長感謝中壢仁海宮捐贈新臺幣200萬元至桃園市社會救助金專戶。





桃園市長張善政14日上午主持市政會議，頒發「援助臺北無差別攻擊事件受害者家屬感謝牌」。張市長表示，去（114）年底臺北發生無差別攻擊事件，造成社會高度震驚，其中不幸罹難的余家昶先生為桃園市民，令市府深感不捨。事發後，財團法人中壢仁海宮及財團法人技嘉教育基金會第一時間主動捐款慰問家屬，義舉令人感佩；受贈家屬考量自身經濟狀況尚可，決定將捐款全數回捐市府社會救助金專戶，市府將會妥善運用，延續社會溫暖。

張善政指出，中壢仁海宮長期熱心公益，屢次在國內外重大災難中號召宮廟體系投入賑災；技嘉科技則深耕產業並持續實踐企業社會責任，為社會注入正向力量。針對家屬回捐的款項，將由社會局秉持嚴謹原則，統籌運用於最需要協助的民眾身上，確保每一分資源發揮最大效益，不辜負各界善心與家屬期許，張市長也對中壢仁海宮及技嘉科技展現的高度社會責任與溫暖關懷，致上最誠摯的謝意。

張市長感謝財團法人技嘉教育基金會捐贈新臺幣100萬元至桃園市社會救助金專戶。

社會局表示，余家昶先生於去年12月19日臺北無差別攻擊事件危急時刻，毅然挺身而出，以生命守護眾人安全，英勇精神深深感動社會各界。為向其義行致敬並關懷家屬，財團法人中壢仁海宮捐助新臺幣200萬元、財團法人技嘉教育基金會捐助新臺幣100萬元，合計300萬元捐款，以實際行動表達崇高敬意。

社會局進一步說明，余先生家屬在承受巨大悲痛之際，仍選擇將300萬元慰問金全數回捐至「桃園市社會救助金專戶」，期盼將社會的愛心轉化為對更多弱勢族群的實際幫助。市府將不負託付，善用捐款，持續溫暖並守護社會。

大合照。

