桃市商圈特色亮點形塑成果發表會 張善政：全力支持商圈發展





桃園市長張善政27日傍晚出席「桃園市商圈特色亮點形塑成果發表會」，並擔任桃園市商圈產業聯合會新舊任總會長監交人，同時頒發感謝獎牌予26位商圈理事長。張善政感謝榮譽總會長王根深任內積極推動商圈發展，帶領團隊獲得經濟部肯定，也肯定各商圈以特色吸引消費與人潮，促使桃園商圈蓬勃發展，期許新任總會長張永隆延續團隊量能，市府將全力支持商圈活動推展，攜手強化城市商業活力。

張善政市長指出，市府以多元方式活絡商圈，包括舉辦「桃園百倍奉還」活動，截至目前已超過6萬人註冊會員數、累積消費金額突破4.4億元，成效持續發酵，也歡迎民眾踴躍參與，共同刺激地方商機。



桃園市長張善政於「桃園市商圈特色亮點形塑成果發表會」中致詞。

桃園市商圈產業聯合會榮譽總會長王根深表示，過去商圈間緊密合作、成果展現，感謝市府團隊用心聆聽商圈聲音，以實際行動攜手打造更具魅力的桃園商圈。

經發局指出，桃園商圈型態多元，含括都會型與具文化底蘊之特色商圈，展現旺盛生命力。市府長期推動商圈振興補助，協助商圈自主規劃發展計畫，支持辦理特色活動與環境營造，以落實「一商圈一特色」目標，吸引更多遊客與消費者。

桃園市長張善政擔任桃園市商圈產業聯合會新舊任總會長監交人。





經發局表示，商圈是市府最堅實的夥伴，未來將持續跨局處合作，整合觀光、文化與農業資源，打造成友善、永續且具吸引力的消費城市，邀請全國民眾走進桃園，感受各商圈的獨特魅力。

