桃市商業轉型服務中心成果發表 三大策略打造桃園商圈新風貌

▲114年桃園市商業轉型服務中心成果發表會。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政15日下午前往桃園市政府綜合會議廳，出席「114年桃園市商業轉型服務中心成果發表會」。張善政表示，商業轉型須緊扣消費者需求，結合餐飲品質、空間氛圍與創意設計，才能形塑具吸引力的消費體驗，帶動商圈永續發展。張市長指出，近3年桃園新增6個具規模與特色的商圈，展現桃園商業正快速成長，市府亦積極爭取中央補助，協助商圈轉型到位，持續形塑桃園成為有品味的城市。

張善政表示，市府近年透過跨局處合作，從環境整備到商家輔導，全面推動商圈轉型，讓老城區與特色商圈展現嶄新風貌，成果具體可見。張市長說明，市府由都發局先行改善景福宮周邊老城區環境，後續由經發局逐店輔導商家轉型，引入具特色的餐飲與文化元素，成功打造兼具風格與吸引力的商業空間。

桃園市政府經濟發展局表示，114年商業轉型服務中心延續「推數位、助永續、創品牌」三大策略，提供餐飲、批發零售及服務業者專業顧問諮詢與客製化輔導，並協助申請政府資源，形成完整的轉型陪伴機制。今年度中心團隊實地走訪109家業者，成功協助取得近860萬元補助與資源，並精選10家具潛力業者進行深度輔導，作為桃園商業轉型的示範案例。

經發局進一步指出，透過「特色店家進駐桃園舊城區補助及輔導計畫」，成功輔導青年創業及原民等特色店家進駐舊城區，活化老舊空間並提升街區文化與商業能量；同時辦理6場涵蓋減碳經營、智慧管理、數位轉型及生成式AI的專業課程，實體與線上共培訓1萬8,331人次，協助業者掌握市場趨勢與數位工具，全面提升桃園商業轉型與永續發展動能。