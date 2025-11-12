桃市囊括「2025亞太永續博覽會」13項大獎 張善政：打造永續城市典範





桃園市長張善政12日下午於市政會議，接受環保局及多個局處分別呈獻榮獲「2025台灣傑出永續治理首長獎」及13項「2025亞太暨台灣永續行動獎」等多個榮譽。

張善政市長表示，這份榮耀屬於整個市府團隊，象徵桃園在推動永續城市與淨零轉型上的努力深獲國內外肯定。他也感謝各局處的通力合作，從農業局、智慧城鄉發展委員會、環保局、水務局、衛生局到警察局，皆在各自領域推動綠色治理與創新行動，攜手讓桃園成為全國永續發展的典範城市。

桃園市長張善政致詞。

環保局表示，今年桃園市於「2025亞太永續博覽會」中表現亮眼，囊括「2025台灣傑出永續治理首長獎」地方組典範殊榮、「宜居永續城市卓越獎」等重要獎項，並在「亞太永續行動獎」獲得1金、2銀、3銅佳績，在「台灣永續行動獎」再添2金、2銀、1銅，合計共榮獲13項大獎，展現桃園落實永續發展的具體成果。

環保局進一步指出，桃園近年積極推動各種永續政策，涵蓋「產業綠能」、「住商節能」、「綠色交通」及「淨零生活」等多項領域，全面落實淨零轉型與永續願景，以行動實踐「從城市出發、為地球努力」的永續承諾。

