桃市國中小藝術才能班鑑定招生開放報名 教育局鼓勵學子適性發展

桃園市115學年度國民中小學藝術才能班招生作業將於2月9日起陸續開始受理報名。圖：教育局提供

桃園市115學年度國民中小學藝術才能班招生作業將於2月9日起陸續開始受理報名。為鼓勵具備藝術才能潛質之學生報考，並持續培育學生藝術涵養與美感素養，桃園市政府期盼優秀藝術人才能在地扎根、永續發展，誠摯歡迎有志就讀本市國民中小學音樂班、美術班及舞蹈班的學生把握報名時程，踴躍參與線上報名。此次各類藝才班招生簡章已公告於教育局官網、藝術才能班線上報名系統及各承辦學校網站，內容詳載報考資格、測驗方式及重要期程，請有意報考之學生及家長下載詳閱。

桃園市教育局長期以來致力推動美感教育，希望從小培養孩子的美學基礎並讓孩子適性發展。圖：教育局提供

教育局長期以來致力推動美感教育，希望從小培養孩子的美學基礎並讓孩子適性發展。國中藝才班招生對象為七、八及九年級學生，國小藝才班招生對象為三、四、五、六年級學生。桃園市國民中小學藝術才能班開放全國優秀學子報考，非設籍桃園市學生亦可報名鑑定，但經錄取後須於今(115)年8月1日前將戶籍遷至桃市才可就讀。

教育局提到，115學年度國中各類別藝術才能班7年級新生每班招收26名，音樂班有大成國中、中興國中、大園國中、平鎮國中、內壢國中、新明國中及福豐國中國樂，共7校，計招收182名新生；美術班有八德國中、自強國中、東安國中、中壢國中、楊梅國中及桃園國中等6校，計招收156名新生；舞蹈班有中興國中及東興國中2校，計招收52名新生。

國小藝術才能班3年級新生每班招收26名，音樂班有大成國小、西門國小、新勢國小及忠貞國小國樂班等4校，計招收104名新生；美術班有桃園國小、中壢國小、瑞豐國小及山豐國小等4校，計招收104名新生；舞蹈班有南門國小及復旦國小2校計招收52名新生。插班生名額請參閱欲報考類別的藝術才能班招生簡章。

教育局提醒家長，國民中小學藝術才能班鑑定招生現正陸續開始受理報名，歡迎有意就讀桃園市國中小藝術才能班的學生，務必把握時間到欲報名類別的線上報名系統報名。若對藝術才能班報考資訊有相關疑問，歡迎家長逕洽各承辦學校或教育局特殊教育科。

各類藝術才能班聯絡資訊

國中

音樂班承辦學校：中興國中，電話：03-369-4315分機600、651

國樂班承辦學校：福豐國中，電話：03-366-9547分機621、619

舞蹈班承辦學校：南門國小，電話：03-337-0576分機610、615

美術班承辦學校：楊梅國中，電話：03-478-2024分機610、611

國小

音樂班承辦學校：大成國小，電話：03-366-1155分機610、612

國樂班承辦學校：忠貞國小，電話：03-450-1450分機610、611、613

舞蹈班承辦學校：南門國小，電話：03-337-0576分機610、615

美術班承辦學校：中壢國小，電話：03-425-5216分機610、613

