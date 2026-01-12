桃市國中資優學生鑑定簡章出爐 重要時程一次看

115學年度國民中學資賦優異學生鑑定簡章已公告於教育局網站最新消息。圖：教育局提供

為發掘具資優潛能的孩子，桃園市教育局特辦理國民中學學術性向暨創造能力資賦優異學生鑑定，其中學術性向鑑定包含英語、數理及自然科學等3類，讓各類資優學生在開放性、獨立性較高的學習氛圍中能專注發揮潛能，提供適性學習及適才發展。

初選測驗報名時間訂於今日上午8時起至1月19日晚上23時59分止。圖：教育局提供

教育局表示，115學年度國民中學資賦優異學生鑑定簡章已公告於教育局網站最新消息、資賦優異學生鑑定報名系統、資優教育資源中心及各國中小網頁，凡就讀或設籍桃園市之公私立國小六年級學生，可申請桃園市115學年度國民中學學術性向暨創造能力資優鑑定。

為避免家長舟車勞頓及奔波，家長可透過系統自行線上報名，鑑定分初選及複選測驗兩階段，初選測驗報名時間訂於今(12)日上午8時起至1月19日晚上23時59分止，複選測驗報名時間訂於4月6日上午8時起至4月11日晚上23時59分止，請家長於期限內線上報名，詳細內容請參考公告簡章，若有相關問題，可逕洽承辦學校，英語類請洽八德國中，電話03-368-5322分機610或613；數理暨自然科學類請洽青溪國中，電話03-339-2400分機610或613；創造能力類請洽龍興國中，電話03- 457-5200分機610或614。

未來學生於通過鑑定後，可以選擇就讀桃園市立公立國民中學普通班，由學校依既有之資源提供各類型資優資源班的資優教育服務，學校如果未設有資優資源班，則由就讀學校依據學生需求並運用校內外資源，或由資優資源中心協助學校團隊規劃資優方案課程及活動，強化資優學生情意輔導與各專業領域潛能發展。

教育局長劉仲成表示，桃園市資優教育以學校整體發展與學生個別需求為核心，針對不同學習階段與多元類型的資優學生，規劃並提供多樣化的資優教育服務。透過系統性推動資優教育，各校依自身特色發展專屬資優課程，持續深化並擴展安置與服務內涵，並誠摯邀請具資優潛能的學生踴躍報名參加資優鑑定。相關資訊公告於教育局網站最新消息。

