桃市國小資優學生鑑定登場 報名詳情一次看

桃園市將辦理國民小學資賦優異學生鑑定。圖：教育局提供

桃園市為落實適性揚才理念，發掘具資優潛能的學生，特辦理國民小學資賦優異學生鑑定，包含一般智能及創造能力等2類，透過專業評估人員鑑定機制，採多元評量方式進行，期能發現具備資優潛質的學生，提供適性學習及適才發展，協助學生發展專長，培育未來人才。

資優教育將從學校整體規劃及依學生需求為考量，提供多元資優服務。圖：教育局提供

教育局表示，115學年度國民小學資賦優異學生鑑定簡章公告於教育局網站最新消息、桃園市國民小學資賦優異學生鑑定報名系統、桃園市資優教育資源中心(武陵高中)及各國中小網頁，凡就讀桃園市114學年度公私立國民小學二年級及四年級學生，可申請一般智能或創造能力資優鑑定，家長請至報名系統自行線上報名。

廣告 廣告

教育局說明，鑑定分初選及複選兩階段，2類資賦優異初選報名訂於明(6)日上午9時起至1月12日下午16時止，複選測驗報名時間，創造能力類訂於4月2日上午9時起至4月8日下午16時止，一般智能類訂於4月7日上午9時起至4月13日下午16時止，請家長於期限內線上報名。

未來學生如通過鑑定，可以選擇就讀桃園市立公立國民小學普通班，由學校依既有之資源提供各類型資優班的資優教育服務，學校如未設有資優班，則由就讀學校依據學生需求並運用校內外資源，或由特殊教育資源中心(東門國小)協助學校團隊規劃校本/校際、區域資優方案課程及活動，強化資優學生情意輔導與各專業領域潛能發展。教育局亦辦理資賦優異學生及家長親職講座，提升資優親師學生了解資優特質，裨益資優生涯發展及規劃。此外，桃園市設有資優班學校、特殊教育資源中心及資優教育資源中心於寒暑假辦理資優學生營隊、培育計畫與交流活動，規劃統整性活動、少年學者培育及國際線上交流，讓學生進行社會設計及服務、發展獨立研究及體驗多元學習活動，並鼓勵積極參加國際性或全國性相關展能競賽等，讓學生展現自己的學習成果，增進服務社會能力，擴展學術視野及提升自我價值認同。

教育局長劉仲成表示，資優教育從學校整體規劃及依學生需求為考量，因應各階段、各類型資優學生不同的教育需求，提供多元資優服務，透過資優教育的推動，依據各校特色發展資優課程，增進安置服務的深度與廣度，讓學生獲得在地就學資源及開啟國際視野，期待具資優潛質的學生報名參加資優鑑定，相關資訊公告於桃園市政府教育局網站最新消息。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

拒絕死讀書！桃園寒假作業強化在地連結 培養學子競爭力

桃園巨蛋遭球星評「最不喜歡場館」黃瓊慧批：髒舊臭印象深植人心