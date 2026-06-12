桃市圖兒童劇場《情緒的羅盤》5/30新屋登場 以SEL「坦誠對話」啟動親子情緒導航

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【記者張嘉誠／綜合報導】

由桃園市立圖書館主辦之「童演童語兒童閱讀推廣活動」於 5 月 30 日在新屋國小活動中心精彩續航。本年度活動深耕「SEL（社會情緒學習）」五大核心能力，此次場次將透過大型兒童劇演出、特別活動「感受，說出來」及五大主題闖關，引領孩子學習在群體中如何覺察負面情緒，並透過有效的對話化解衝突。

圖：五洲園掌中劇團。(圖/桃園市立圖書館提供)

活動當天由「霹靂布袋戲」帶來量身打造的全新劇碼《情緒的羅盤》。故事講述英雄輩出的「特工少年隊」為了尋找傳說中的神劍，深入危機四伏的廢墟。然而在險境中，團員們因前進路線的選擇陷入嚴重爭執，焦慮與憤怒的情緒讓團隊默契險些瓦解，任務一度停滯。最終，少年還真引導團員們放下成見，透過坦誠對話表達內心真實的感受，成功找回失落的默契，共同攜手闖過險境。劇情緊扣 SEL 中的「自我管理」與「人際關係技巧」，讓孩子明白意見分歧並不可怕，關鍵在於如何正確處理當下的情緒。

廣告 廣告

除了精采的戲劇表演，現場特別規劃「感受，說出來」活動，鼓勵孩子在遇到困難或意見不合時，勇敢將內心的情緒化為語言，學習不帶攻擊性的表達方式。此外，現場設置的「五大情緒主題闖關活動」，結合了情緒辨識、同理心訓練與團隊合作等趣味關卡，讓孩子在遊戲中實踐 SEL 的精神。完成五大關卡任務的小朋友，即可獲得限量精美小禮物，讓學習情緒管理變得更有趣。

圖：桃園市立圖書館提供。

活動現場亦延續高人氣的抽獎環節，獎項豐富包含智慧型手錶、電子閱讀器及帽T熊故事機等，期盼帶給每位參與的新屋區親子家庭一個充滿知性與歡樂的週末。

桃市圖「童演童語兒童閱讀推廣活動」還有許多不同的活動場次，更多詳細活動資桃市圖「童演童語兒童閱讀推廣活動訊請洽桃市圖官網或洽霹靂布袋戲02-8978-0555。