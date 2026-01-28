桃市圖冬令營結營 打造「學習在桃園，無所不在」學習城市

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】由桃園市政府教育局指導、桃園市立圖書館總館主辦的「英文小記者開麥啦！Library Reporters Camp」今日在總館舉辦結營典禮，教育局劉仲成局長及聯合報教育事業部潘素滿總經理到場共襄盛舉。教育局表示，今年營隊以「圖書館文字大冒險」為主題，透過多元課程設計，引導孩子走進圖書館，在閱讀與書寫中展開一趟趟充滿想像力的文字探險。

桃園市立圖書館自113年起推動寒暑假閱讀營隊，至今已邁入第3年，累計辦理56場次，參與人次達997人。113年寒暑假營隊以英文、寫作、閱讀素養及小記者營為主軸，114年則加入科技、AI、SDGs與桌遊等多元元素。今年115年「寒假閱讀寫作營隊」，除了延續深受歡迎的小記者營外，更將語文學習結合經典名著《三國演義》，打造兼具趣味與學習效果的多元營隊。

桃園市圖指出，今年寒假於總館及12個分館共辦理6大類型營隊活動，包括「英文小記者開麥啦！Library Reporters Camp」、「媒體素養實戰營—小主播出任務《三國演義篇》」、「國小故事創作營—歷史變變變」、「國小桌遊寫作營—三國殺」、「畫三國！手繪報大冒險」及「國小口語表達營—說故事小劇場」。各分館精心規劃與暑假不同的主題內容，加上教育局提供教材費及誤餐費補助，學生皆可免費參加，活動一開放報名即被搶報一空。

市圖表示，「三國」不僅是一段真實存在的歷史，其題材更延伸至小說、電影、電視劇、動畫及電玩遊戲等多元媒介，歷久不衰，成為跨世代的共同文化記憶。今年寒假多元營隊特別以「三國」為核心主題，透過跨文本閱讀與多元表達，培養學生換位思考、理性分析與比較推論等高層次思考能力，讓孩子不只「讀歷史」，更能「用歷史理解世界」。

此外，圖書館資源豐富，各營隊第一堂課皆安排「圖書館資源利用教育」，引導學生認識館藏與資源應用，老師也會安排課間小任務實際體驗借還書流程，讓孩子熟悉圖書館環境。教育局強調，未來將持續結合閱讀推廣、遊戲化學習與場域開放，打造「學習在桃園，無所不在」的學習城市。(圖：記者劉蘇梅翻攝)