桃市圖平鎮分館啟動「知識大冒險－五力全開」 引導國中小學生跨域探索閱讀新樂趣

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市立圖書館平鎮分館於今年10月至12月推出「知識大冒險－五力全開」系列活動。這項針對國中小學生族群設計的活動，旨在打破傳統閱讀框架，融合了遊戲、創作與英語課程，讓青少年在親身體驗中培養語文力、思考力、創造力、行動力與觀察力等五大核心能力，開啟一段充滿樂趣的知識新冒險，使閱讀成為探索世界的起點。

本次系列活動內容豐富多元，邀請多位作家與講師分享創作歷程與靈感來源，帶領讀者深入故事背後的世界。活動結合了動手實作與主題課程，從語文、數學、英語到自然探索等領域，全面啟動青少年的學習五力，讓抽象的知識變得生動有趣。其中，10月19日舉辦的〈作文地圖：用心智圖陪孩子走出「寫不出來」的迷宮〉課程廣受好評，學生和家長均回饋課程有效幫助孩子釐清寫作思路、主動提筆創作。

廣告 廣告

為擴大活動影響力，平鎮分館特別與桃園市平鎮區義興國民小學進行校園合作，舉辦「與作家有約」校園講座。此舉邀請作家與寫作講師走入校園，親自與學生面對面交流，分享創作經驗與閱讀樂趣。透過作家的引導，不僅能讓孩子們更深入理解文字背後的意涵與力量，也成功激發了他們主動閱讀與創作的熱情，讓知識的力量在校園內持續發酵。

系列活動中最受矚目的亮點之一是以數學為主題的互動桌遊課程〈旋風魔方陣〉。課程由知名數學桌遊講師精心設計，以經典的「魔方陣」概念為靈感，結合「密室解謎」與「邏輯推理」元素。學生必須運用數學概念、觀察力與團隊合作，在限定時間內破解謎題，猶如踏入一場充滿星空魔法的數學冒險，從遊戲中自然地挑戰思考、合作與策略能力。

接下來12月份的課程將持續延伸至自然觀察與藝術創作領域，預計推出〈蟲蟲標本製作體驗〉、〈歡迎光臨，諺語動物園〉等主題活動，帶領學生從動物與諺語中探索語文與生態的奧妙；另有〈立體雕塑創作課程〉，讓學生以雙手與想像力打造獨一無二的作品，培養創造力與美感思維。桃園市立圖書館表示，活動旨在打破傳統課堂框架，讓學生在互動、體驗與實作中培養獨立思考與跨域能力，持續在生活中展現閱讀與創造的力量。(圖：桃園市立圖書館提供)