桃市圖慶祝長襪皮皮80歲生日 辦派對邀親子體驗瑞典童書魅力

活動以寓教於樂的形式帶領親子認識皮皮的故事與精神，體驗瑞典童書的獨特魅力。圖：桃市圖提供

為推廣國際兒童文學與跨國文化交流，桃園市立圖書館與瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處於今(19)日下午14時共同舉辦「長襪皮皮80歲生日派對」，歡慶這位風靡全球的瑞典經典文學角色長襪皮皮誕生80周年。活動以寓教於樂的形式帶領親子認識皮皮的故事與精神，體驗瑞典童書的獨特魅力。

桃市圖與瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處於今日下午14時共同舉辦「長襪皮皮80歲生日派對」。圖：桃市圖提供

長襪皮皮由瑞典著名作家阿斯特麗德·林格倫於1945年創作。她以紅色翹辮、滿臉雀斑與不對稱長襪的獨特造型聞名，擁有超人的力量與自由的靈魂，象徵童心與獨立精神的力量。自問世以來，《長襪皮皮》系列已被翻譯成七十多種語言，成為世界兒童文學中最具代表性的經典之一。

此次生日派對設計了趣味十足的闖關活動，讓大小朋友走進皮皮的奇幻世界。參與者可挑戰知識問答、了解創作背景，也能動手塗鴉，親手描繪心中的皮皮，更能穿上經典造型，化身勇敢又充滿想像力的冒險家。整場活動充滿創意與童趣，讓孩子在遊戲中學習，在閱讀中發現文化的樂趣。

活動當日，瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處代表任荷雅親自到場，致贈桃園市立圖書館「長襪皮皮圖畫書套書三冊」，作為文化交流的象徵禮物。雙方期盼藉由經典文學的推廣，促進台灣與瑞典在閱讀與教育上的相互理解與連結，讓更多孩子從故事中汲取勇氣、善良與創造力的精神。

桃市圖表示，「長襪皮皮80歲生日派對」不僅是對文學經典的致敬，更是一場跨越國界的文化對話。透過閱讀與遊戲的結合，市民能更深入體會國際交流的重要性，在輕鬆愉快的氛圍中拓展世界視野，讓閱讀成為連結文化與心靈的橋梁。

