桃市圖攜手威秀影城打造跨界體驗 邀民眾欣賞4精彩電影

桃園市立圖書館主辦的「2025桃園閱讀節」以主題「BookIN Taoyuan 閱讀一家E」為主軸，結合科技與閱讀，打造跨界體驗活動。今(114)年特別攜手「桃知道威秀影城」推出公益電影系列「電影快閃同樂會」，邀請市民以影像閱讀世界，在光影中感受知識與想像的力量。

活動自11月12日起連續推出四場精彩電影。首場《粗獷派建築師》以影像書寫空間美學與城市記憶，呈現科技、建築與人文之間的深刻對話；11月13日《金孫爆富攻略》則以幽默溫馨的手法，帶出跨世代家庭的價值省思。

11月26日登場的《魔法壞女巫：第二部》以奇幻與成長為主題，邀觀眾走入故事構築的想像世界，為冬季閱讀注入魔法般的溫暖；壓軸於12月3日上映的《沙丘：第二部》，以史詩級視覺與深刻哲思，探討文明、信念與科技的交織，為閱讀節活動劃下精彩句點。

桃市圖表示，閱讀不僅存在於紙本書籍，也能透過電影與科技被重新詮釋。此次公益電影活動希望讓市民在光影中「閱讀未來、閱讀人性」，打造全民共享的城市閱讀季。即日起開放報名，《沙丘：第二部》單場限額110名，其餘場次各限量40名。歡迎有興趣的市民憑閱讀存摺30點兌換免費觀影資格，一同走進銀幕閱讀世界。活動詳情請上桃市圖官網查詢。

