桃市圖攜手林口長庚簽署MOU 閱讀走進醫療場域共築健康幸福城市

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桃園市立圖書館與林口長庚紀念醫院今（12）日於桃園市立圖書館總館簽署合作備忘錄（MOU），象徵文化閱讀與醫療照護兩大公共服務體系正式攜手合作。未來雙方將結合閱讀推廣、健康教育及人文關懷資源，共同打造兼具知識力、健康力與幸福感的城市生活，落實張善政市長推動健康城市、學習城市與幸福城市的施政願景。

面對高齡化社會及民眾日益重視健康生活的趨勢，城市治理已不再侷限於單一領域，而是透過跨域合作整合資源，提供市民更完整、更貼近需求的公共服務。此次桃園市立圖書館與林口長庚紀念醫院攜手合作，不僅是閱讀與醫療的結合，更是知識服務與健康照護的創新實踐，讓閱讀成為促進健康的重要力量。

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桃市圖攜手林口長庚簽署MOU 閱讀走進醫療場域 共築健康幸福城市

桃園市立圖書館館長施照輝表示，圖書館已從傳統借閱空間逐步轉型為城市知識交流與社會參與的重要平台。閱讀不只是知識的累積，更是陪伴、療癒與提升生活品質的重要力量；醫療則守護民眾身心健康。此次與林口長庚紀念醫院合作，希望透過雙方資源共享與專業交流，讓圖書館成為推廣健康識能與人文關懷的重要據點。

林口長庚紀念醫院院長陳建宗表示，醫院除提供優質醫療照護外，也持續致力於健康促進與人文關懷。此次與桃園市立圖書館簽署合作備忘錄，象徵醫療與閱讀資源跨域整合的重要里程碑。未來除本院醫師受邀至桃園市立圖書館進行健康講座外，亦透過播放本院製作之衛教影片，讓專業醫療資訊以更貼近生活、易於取得的方式融入民眾日常。期盼藉由雙方資源共享與專業合作，深化社區連結，共同打造健康、幸福且宜居的城市環境。

本次合作內容涵蓋健康講座、閱讀推廣、館藏資源共享及健康教育等面向。桃園市立圖書館特別邀請林口長庚紀念醫院腎臟科系臨床毒物中心主任顏宗海醫師主講《無毒餐桌》健康講座，以及內分泌暨新陳代謝科醫師蔡松昇主講《三高預防：高血壓、高血脂、高血糖的生活管理》志工專場講座，透過專業且生活化的內容，提升民眾健康識能。

桃市圖攜手林口長庚簽署MOU 閱讀走進醫療場域 共築健康幸福城市

此外，林口長庚紀念醫院將定期向桃園市立圖書館龜山分館借閱館藏圖書，提供院內同仁閱讀使用，讓公共閱讀資源延伸至醫療場域；桃園市立圖書館亦將於A8長庚醫院站自助借還書服務據點增設繪本及育兒相關書籍，提供親子家庭更便利的閱讀服務。同時，雙方也規劃結合長庚養生文化村辦理生態走讀及閱讀推廣活動，促進閱讀、健康與環境教育的跨域連結。

施照輝表示，近年國際公共圖書館發展趨勢已逐步朝向社會參與及公共價值創造邁進，透過與醫療體系合作，讓閱讀走出圖書館、走進生活場域，不僅呼應聯合國永續發展目標（SDGs）「健康與福祉」及「優質教育」核心精神，也展現桃園推動宜居城市與幸福城市的重要成果。

簽署儀式中，由林永昌副院長代表林口長庚紀念醫院致贈合作紀念水晶座，象徵雙方友誼長存與合作永續。最後由雙方代表共同完成合作備忘錄簽署並合影留念，見證閱讀與健康跨域合作的重要里程碑。未來雙方將持續深化交流，共同打造更溫暖、多元且貼近市民需求的公共服務環境，攜手建構健康閱讀城市新典範。



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