桃市圖榮獲教育部第三屆圖書館事業貢獻獎 張市長：帶領桃園朝向閱讀城市邁進

桃園市市長張善政慶賀桃園市榮獲教育部第三屆「圖書館事業貢獻獎」中的地方首長獎及標竿圖書館獎。(圖:桃園市教育局提供)

桃園市市長張善政於四日主持市政會議，並接受教育局的報告，慶賀桃園市榮獲教育部第三屆「圖書館事業貢獻獎」中的地方首長獎及標竿圖書館獎。張善政表示，桃園市立圖書館總館不僅是市民重要的閱讀與公共生活空間，亦吸引了外縣市民眾及國際旅客前來參觀，已成為桃園具代表性的文化地標。

教育局指出，桃園市此次在教育部的「圖書館事業貢獻獎」中，同時榮獲「地方首長獎」及「標竿圖書館獎」，充分肯定市政府長期推動閱讀政策的成效。自張市長上任以來，市府以「生活化、數位化、產業化、國際化」四大主軸提升圖書館的整體營運品質，並導入智慧科技，促進科技與閱讀的深度結合，使圖書館成為知識、創新與城市發展的重要平台。

教育局亦強調，此次獲獎不僅是一項榮譽，更是一份責任。未來市府將持續透過講座、作者見面會、兒童劇場、影音欣賞及利用教育課程等多元服務，將圖書館從「借書的地方」轉變為「生活的入口」，讓閱讀深入校園、家庭與社區，塑造桃園獨特的全民閱讀風景，打造一座兼具科技高度與文化溫度的幸福閱讀城市。