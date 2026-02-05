桃市圖榮獲教育部第三屆圖書館事業貢獻獎，張善政市長：帶領桃園朝向閱讀城市邁進。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政四日接受教育局呈獻桃園市榮獲教育部第三屆「圖書館事業貢獻獎」地方首長獎及標竿圖書館獎。張善政表示，桃園市立圖書館總館不僅是市民重要的閱讀與公共生活場域，也吸引外縣市民眾及國際旅客前來參觀打卡，已成為桃園具代表性的文化地標。感謝桃市圖館長施照輝的用心經營，透過創新服務與節慶主題規劃，讓圖書館兼具文化深度與生活溫度，持續累積城市閱讀能量，帶領桃園朝向閱讀城市邁進。

教育局表示，桃園市此次於教育部「圖書館事業貢獻獎」中，同時榮獲「地方首長獎」及「標竿圖書館獎」，充分肯定市府長期推動閱讀政策的成果。市府自張市長上任以來，以「生活化、數位化、產業化、國際化」四大主軸提升圖書館整體營運品質，並導入智慧科技，促進科技與閱讀的深度結合，讓圖書館成為串聯知識、創新與城市發展的重要平臺。

教育局也指出，這次獲獎不僅是一份榮耀，更是一份責任。未來市府將持續透過講座、作者見面會、兒童劇場、影音欣賞及利用教育課程等多元服務，使圖書館從「借書的地方」走向「生活的入口」，讓閱讀走入校園、家庭與社區，形塑桃園特有的全民閱讀風景，打造一座兼具科技高度與文化溫度的幸福閱讀城市。