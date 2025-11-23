桃市土石方自治條例修正擺5年未公告 議員促市府儘速補漏洞
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕土石方亂倒問題嚴重，桃園市曾於2019年通過土石方自治條例修法後遲未公告，議員要求市府展現道德與決心，尤其要全面補強公共工程監管漏洞，完整修正自治條例，桃市府建築管理處表示，目前已將新的版本送至市議會，並會強化對公共工程的管理，都發局長江南志強調，「此次修法一定會想辦法讓建管處有角色，並讓目的事業主管機關扛起應扛的責任」。
議員舒翠玲表示，2014年至2016年間土石方問題導致民怨沸騰，桃園市因此修訂自治條例，於2017年增設GPS監控，但連線上網部分未通過，初期執行成效不錯，一段時間卻又走樣，雖有軌跡圖且要回報，但部分載運車僅在工地口晃一下就離開，甚至出現賣證明與不實通報等情況，濫倒問題依舊嚴重，另發現修法只管到私人工程，未納管公共工程，有業者藉公共工程行濫挖、濫倒之實。
舒翠玲表示，2019年底桃園市再次修法納管公共工程，包括工地大門及傾倒區加裝監視設備並上網、施工及興辦計畫須送建管處審核、每月應向地方政府申報紀錄，修法於2019年經議會三讀、市府送行政院審核，當時行政院秘書長及內政部雖先後以適法性及技術問題要求市府研議，但最終行政院發文准予核定，市府卻以個資保護法、營業秘密等理由遲未公告，造成修訂的自治條例自2020年起被封鎖5年。
建管處表示，2019年市議會通過修正條文後，部分內容因行政院及內政部提出適法性疑義，市府考量依法行政與避免爭議，決定不予公告施行，但這些未公告條文是後續全面檢討與修正的重要基礎，今年6月再次將修正草案送市議會審查，因尚未完整釐清2019年修法未公告緣由而決議退回，11月在完成系統性釐清2019年修法未公告的緣由、中央機關函示意見及相關法制作業背景後，再次將同一修正草案提送市議會審議。
建管處表示，桃園市在2017年即領先全台推動管理制度，至今8年累積龐大實務經驗，也看見現行法規可優化部分，同時考量中央將於明年統一全國土石方管理系統，為避免疊床架屋，此次修法將善用中央資源來強化桃園土方執法效能，具體修法方向包括導入電子聯單制度，以數位化方式取代傳統紙本，明確規範格式、申報程序及管理機制，結合資訊系統即時掌握運輸流向，希望與中央統一聯單制度無縫接軌，並增列收容處理場所後端產出物申報及管制規定，避免流入不法棄置管道，另增訂起造人連帶處罰規定，強化其對土石方去化管理與督導義務，違規者最高可處10萬元罰且能按次處罰，載運車輛也須裝設具追蹤流向功能的設備並維持正常運作。
建管處表示，此次修法更將納管公共工程土石方計畫，議會審議期間將透過開放式討論，朝強化公共工程主辦機及土石方管理機關的管理強度研議。
