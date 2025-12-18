桃市垃圾費隨袋徵收 校園試辦情況曝

桃園市政府試推學校垃圾專用袋，副市長蘇俊賓視察第一線執行情形。（桃園市環保局提供）

桃園市十二月起推動非家戶垃圾費「隨袋徵收」，並於公家機關、市場及學校等場域試辦。副市長蘇俊賓十七日前往桃園區青溪國小實地了解第一線執行情形。

蘇俊賓表示，市府推動隨袋徵收，目標在於以務實、可行的方式達成垃圾減量；後續也將請環保局持續依據第一線回饋滾動檢討調整，確保學校在不增加負擔的前提下順利推動。

蘇俊賓與青溪國小校長徐衍正交流政策執行經驗。現場各式資源回收桶一字排開，不管是寶特瓶、鐵鋁罐或廢乾電池等該怎麼丟一目了然。

桃市府試推學校垃圾專用袋，副市長蘇俊賓指出，市府、學校及志工攜手推廣，校園垃圾減量有效降低負擔。（環保局提供）

環保局表示，本次隨袋徵收政策對象僅限清潔隊收運之機關、學校及市場，不包含一般民眾。為避免民眾將家戶垃圾帶入校園丟棄，環保局已協助學校設置「垃圾請自行帶走」、「勿任意棄置垃圾」等標語，並請學校將垃圾子車上鎖。

另外，針對外界關注學校廚餘清運及後續處理問題。環保局表示，非洲豬瘟疫情後，依中央應變中心規定，學校廚餘十二月底前須全數送往環保局指定場所處理，不得再作為養豬用途。因部分豬農在缺乏經濟誘因下不再配合清運，市府即時啟動應變機制，針對廚餘未收運學校，只要接獲通報立即調派清潔車輛協助清運，迄今從未發生廚餘未處理、堆置校園情形，確保環境衛生。