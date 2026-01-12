桃市埔頂計畫區污水下水道系統促參計畫 提前達成第一階段用戶接管里程碑

桃市埔頂計畫區污水下水道系統提前達成第一階段用戶接管，前後對照圖。（水務局提供）

記者陳華興／桃園報導

為加速推動桃園市污水下水道建設、提升城市環境品質，桃園市政府依促進民間參與公共建設相關法令，積極推動桃園市埔頂計畫區污水下水道系統促參計畫。在市府督導及民間機構執行配合下，本計畫已於一一四年十月順利並提前達成自許可年限開始日起五年內完成四千八百七十七戶用戶接管之階段性里程碑，一一四年十二月底前已完成五千四百二十四戶展現公共建設推動效率與治理成果。

桃園市政府表示，大漢溪左岸的大溪老城區用戶多數已接管完成，埔頂污水BOT位於大溪溪左岸，計畫範圍包括埔頂計畫區及員樹林地區，為大漢溪水質保護的重要一塊拼圖；然用戶接管工程涉及既有道路及民眾私有土地上施工，是非常困難且須各方溝通協調的過程，能提前約二個月完成實屬不易。強化資訊透明與民眾溝通，有效降低施工期間對居民生活之影響，提升民眾對污水下水道建設之理解與支持。

本計畫由埔頂環保股份有限公司依投資契約及投資執行計畫書內容執行，配合市府於埔頂計畫區政策推動，規劃於十二年內銜接近一點一萬家戶污水，分期、分區推動用戶接管及系統營運，以利收受污水至埔頂水資源回收中心；本次提前完工民間機構除透過妥善規劃縮短施工期程外，亦積極與住戶溝通說明提升民眾接管意願，降低施工阻礙，以確保工程順利推動而提前完成既定里程碑。

桃園市政府進一步指出，本計畫提前完成階段性接管目標，除可提前達成水質改善效益外，亦有助促進水資源回收中心之操作效能，並透過施工管理精進與資訊透明措施，逐步提升民眾對污水下水道建設之正面評價。