桃市大成國中「SEL情緒特展」引導學子理解自我 促進身心健康發展

透過名人故事分享，跟著名人走過情緒低潮，啟發多元情緒調節方式。圖：教育局提供

為落實十二年國民基本教育課綱全人教育精神，並呼應桃園市推動校園心理健康與社會情緒學習（SEL, Social Emotional Learning）之政策方向，大成國中於近日辦理「SEL情緒特展：情緒圖書館～翻開心裡的那一頁」，透過情境式展覽與多元互動體驗，引導學生學習覺察情緒、理解自我，並培養適切的情緒調節與因應能力，將情緒教育落實於日常校園生活中。

大成國中專任輔導教師林羿伶、陳宇容積極挑戰新任務，打造創意學習場域。圖：教育局提供

教育局表示，此次特展由學校專任輔導教師林羿伶及陳宇容兩位教師，依據社會情緒學習理念共同規劃。展覽內容結合「自我覺察」、「自我管理」、「社會覺察」及「負責任的決定」等SEL核心能力，透過影片導入、引導式提問、互動展區與書寫回饋等方式，協助學生在實際參與中理解情緒的功能與影響，並學習合宜的情緒表達與調節策略，進而培養做出負責任決定的能力。

情緒製造所，學生創造出個人獨一無二的情緒，讓情緒擬人化。圖：教育局提供

參與學生回饋表示，展覽中的互動體驗讓原本抽象的情緒概念變得具體可感。有學生談到，「以前只知道自己會生氣或難過，但不知道原因，透過這次展覽，我學會停下來想一想情緒從哪裡來，也比較敢說出自己的感受。」另有學生提到，在書寫回饋區重新整理自己的心情，「感覺像是在和自己對話，心情變得比較平靜。」

活動亦引導學生認識校內外可運用之支持系統與求助管道，強化其面對壓力與情緒困擾時的自我照顧與求助意識，落實校園輔導「預防性介入」之目標。輔導教師陳宇容指出，透過展覽形式推動SEL，有助於降低學生對情緒議題的抗拒感，「學生不是被動聽課，而是在體驗中學習，能更自然地將情緒調節技巧帶回生活中。」林羿伶也表示，從學生的回饋文字中，可以明顯感受到孩子對自我情緒的理解深度逐步提升，是相當珍貴的學習歷程。

校長黃千珊表示，情緒教育是全人教育中不可或缺的一環，學生唯有先學會認識與照顧自己的情緒，才能在學習與人際互動中穩健成長。她指出，「SEL情緒特展」以貼近生活的方式，引導學生在安全的校園環境中練習表達感受、理解他人，並逐步建立面對壓力與挑戰的心理韌性。未來學校也將持續以系統化方式推動社會情緒學習，結合課程教學、輔導資源與校園文化，讓情緒教育成為學生每日生活的一部分。此次活動得以順利推動，特別感謝學校文教基金會蔡昆龍董事長及家長會李仲強會長的支持與贊助，使學校能持續深化情緒教育與輔導資源，建構更具支持性的校園學習環境。

此外，「SEL情緒特展」撤展後將移至活動中心一樓展示牆面，轉化為長期情境式學習場域。大成國中未來將持續結合課程教學、輔導活動與校園情境，系統性推動社會情緒學習，協助學生建立穩定的自我覺察與情緒調節能力，促進身心健康發展，並作為桃園市推動校園心理健康與SEL教育政策之具體實踐案例。

