桃市大溪區元旦升旗典禮 僑愛社區前廣場揭序幕

一年一度的「115年桃園市大溪區元旦升旗典禮」活動將於115年1月1日在大溪僑愛社區前廣場揭開序幕！今年的活動主題以「國旗飄揚幸福桃園榮耀大溪」為主題。

考量大溪僑愛社區往年皆有舉辦元旦升旗，本公所今年特別選定大溪僑愛社區辦理升旗典禮，預期將有近千位民眾參加。為活絡現場氣氛，特邀絲竹樂團和僑愛社區表演。暖場表演結束後緊接著進行升旗典禮，護旗手隨即進場。接著唱完國歌、國旗歌、升完旗後，還加碼唱「梅花」跟「中華民國頌」。本公所除發送每位參加升旗典禮的民眾小國旗及暖暖包外也加送摸彩券（獎品為50吋電視機4台）給全程參加的民眾。為讓民眾補充體力，特準備熱飲提供民眾自由取用。為鼓勵本地民眾自主參加升旗典禮，往後亦將繼續提供相關保暖物品，讓愛國心不因為天氣冷而受阻，未來也會希望能在大溪僑愛社區前廣場續辦。

僑愛社區原名「僑愛新村」，係民國46年間，蔣夫人宋美齡女士號召菲律賓華僑捐款，在大溪鎮介壽路旁現址，興建620戶的眷舍。近來，本社區落成後，除原有僑愛新村住戶外，尚遷入大溪鄰近的忠勤三村、勤奮新村、慈祥二村、福興新村，一起共創嶄新的僑愛新村，居民愛國意識未來將透過元旦升旗典禮綿延下去。公所也提醒，請大家一起帶著愉快的心情來參加活動，讓我們每人手搖國旗慶祝並預祝我們都有一個精彩且難忘的元旦升旗典禮。