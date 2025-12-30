桃市大華國小舉辦快樂迎新年

大華國小師生在風雨教室進行「快樂迎新年」活動。（記者陳中興攝）

記者陳中興／桃園報導

桃園市大華國小三十日在學校風雨教室舉辦第八屆「快樂迎新年」活動，全校十六個班級共四百位同學，在教室裡進行十八項社團表演，還穿插了各班的抽獎活動；校長黃（火冏）瑩與家長會長林仁棠，扮演超級馬莉兄弟，同時提供五十個紅包做為抽獎之用，贏得在場同學一陣歡呼。

大華國小跆拳道社團成員，在快樂迎新年活動中進行表演。（圖:大華國小提供）

擔任大華國小小市長的鍾昀晏同學表示，快樂迎新年是在跨年前舉辦，每班的同學以及每個社團的同學，為了展現最棒的學習成果，在表演前都不斷的練習，將最歡樂的舞蹈、短劇、相聲、扯鈴呈現給到場的同學及家長觀看。

大華國小校長黃（火冏）瑩說，快樂迎新年活動也是實踐友善校園、品格教育、榮譽點數制度的年終成果展；校方會對實踐的同學給予榮譽點數，以鼓勵學生從日常生活中累積正向行為表現。

大華國小三年級同學表演相聲。（圖:大華國小提供）

參與「快樂迎新年」活動的同學，可以將學期內獲得的榮譽點數轉換為抽獎券；有位中年級同學就在活動中，抽中四個獎項，成為活動的驚奇。提供多項獎品的林仁棠會長，也感謝許多家長撥出時間全程參與活動，關心孩子學習及成長。

黃（火冏）瑩校長指出，「快樂迎新年」活動，不僅是歲末成果展，更象徵學生帶著自信與祝福，邁向全新一年的學習旅程。未來，大華國小將持續深化友善校園政策，整合品格教育課程與榮譽點數制度，讓學生在真實生活情境中培養良好品德，逐步成為能自我管理、自我展現、自我實踐的學習者。