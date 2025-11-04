桃市天光雜貨店年終慶開跑 3大亮點引領客庄產業經濟

桃園市副市長蘇俊賓(左)等人參觀天光雜貨店的系列客庄商品。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市首家以推廣客家好物為核心的展售空間「天光雜貨店」，由市府客家事務局與桃園市客家文化基金會共同營運，即日起至12月16日推出「天光年終慶」系列活動，活動以「客家產經」、「跨局合作」及「商圈共榮」三大亮點為主軸，串聯中壢SOGO百貨、威尼斯影城及中壢六和商圈，並整合文化局、青年局及原民局等資源，為客庄產業注入新動能。

桃園市副市長蘇俊賓今(4)日出席「2025天光威購節」啟動儀式表示，天光雜貨店集結許多具有客家特色的品牌，藉由導入品牌故事、融入客家意象與設計美學，成功提升商品價值，如龍潭茶葉、艾草麵線等商品，經包裝設計與行銷輔導後，帶動店舖營業額顯著成長，展現推廣客家文化與促進產業經濟的成果。

蘇俊賓說，透過「天光雜貨店」品牌，不僅能看見商品本身的精緻，更能發掘其背後豐富的社區故事與文化脈絡，展現桃園客庄的多元魅力。此次「天光威購節」的推出，期望讓更多人認識在地品牌，感受商品所承載的文化精神。

蘇俊賓等人也體驗文創工藝品牌課程，製作以龍潭客庄茶葉入皂、並以薑黃、紅麴、青黛調色的「柿柿如意捏捏皂」，感受天光雜貨店所帶來的多元文化體驗。

客家局長范姜泰基表示，「天光年終慶」優惠檔期，店內設置「十大精品專區」及多款商品祭出期間限定優惠及團購價，期望以此帶動消費買氣，活動並加碼推出消費滿額禮及好禮抽獎活動，獎項包含來回機票、AirPods 4、知名品牌餐具及多項天光精選商品等；主場活動將於11月15、16日在中壢區銀河廣場及恩德街登場，今年活動除延續往年廣受好評的天光市集，更邀請原住民族及青年品牌共同參與設攤，現場超過40家品牌，舞台活動邀請客家音樂彈唱、創意互動演出，另有客家文化闖關遊戲、抽獎活動。

包括青年局長侯佳齡、平鎮區長蕭巧如、中壢區副局長鄭伊庭、中壢六和商圈創會長鄭玉容、威尼斯行銷企劃劉庭庭、中壢sogo百貨販促部經理趙子娟及企劃課長呂惠美等人均出席活動。

桃園市副市長蘇俊賓(左2)等人主持「天光年終慶」系列活動開跑儀式。(記者李容萍攝)

