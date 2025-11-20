桃市奪農業部「坡地金育獎」四大獎項，直轄市第一名、績優服務團七連霸。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政十九日下午主持市政會議，接受水務局呈獻榮獲農業部「一一四年山坡地保育利用管理工作績效考核」績優獎項。張善政表示，桃園市山坡地占全市面積達百分之四十三，市府將持續強化管理與維護作業，減免颱風及豪雨期間發生土石流失等災害的影響，攜手市民一同守護美好家園。

水務局長劉振宇表示，桃園市升格後首次榮獲農業部「坡地金育獎」評定為「直轄市組第一名」，展現市府在水土保持領域的卓越成效與持續精進的決心。此外，桃園市水土保持服務團亦連續第七年獲選為「績優水土保持服務團」，充分展現深耕在地、整合公私協力推動坡地管理的成果。

廣告 廣告

（新聞處提供）

水務局指出，除榮獲直轄市組第一名及績優水土保持服務團外，桃園市亦獲得激勵獎二十萬元獎金，且水務局副工程司鄭（王民）榮獲個人傑出貢獻獎，顯示市府在水土保持專業與人才培育上均獲中央肯定。市府積極運用智慧科技守護山林，透過衛星及無人機即時掌握現場狀況，不僅有效提升管理效率，也讓違規情形無所遁形。同時推動土石流自主防災 QR Code 與 LINE BOT 系統，即時回報疏散避難資訊，有助整合判斷並迅速投入防災，使坡地安全再升級。此外，水保申請作業已全面線上化，流程更透明、等待時間更短，為市民提供更便利、安全的服務。