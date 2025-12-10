桃市奶爸崛起 留停六都第3

奶爸崛起，桃園男性育嬰留停申請比例逐年增加，市內親子館男性照顧者使用率也達35％，顯示父職參與意識逐漸提升。（蔡依珍攝）

奶爸崛起！桃園市男性申請育嬰留職停薪占比27.94％，居6都第3，僅次新北及台中，去年核付件數5萬3884件，平均每件給付金額為2萬2268元，高於全國平均2萬1989元，雖然仍以女性為主要對象，但男性仍緩步逐年增加，其中以20至24歲2年增加8.51％最多。

育嬰留職停薪津貼給付額度自民國110年7月起，由6成提高至8成，並自111年放寬父母得同時請領。桃園市主計處分析勞動部統計資料，觀察近年桃園市就業保險育嬰留職停薪津貼核付件數，男性申請件數呈現逐年上升趨勢，111年1萬3992件、占26.04％，112年1萬4250件、26.84％，113年1萬5053件、27.94％，2年件數增加7.58％。

進一步以主要生育年齡觀察各年齡層性別結構，各年齡層113年都較111年上升，其中以20至24歲，從17.34％提高到25.85％、增加8.51％最多；45至49歲男性占比雖下降，但卻是唯一男性育嬰留停比例遠超過女性的年齡層，高達70.67％男性申請，女性不到3成；40至44歲則逼近男女各半，39歲以下超過7成都是女性申請育嬰留職停薪。

婦幼局指出，桃園男性育嬰留停申請比例高於全國平均，且近年呈穩定上升趨勢，市內親子館男性照顧者使用率也達35％，顯示父職參與意識逐漸提升。

市府積極營造友善父職環境，包含提供市民一次孕前健康檢查、隨產檢發送「爸爸孕產育兒手冊」、辦理產前教育及心理諮詢等，全市25處親子館也會舉辦父親節主題活動，並提供到宅育兒指導服務，持續協助新手爸爸順利適應角色轉換，營造性別平等、育兒友善的生養環境。