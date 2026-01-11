



桃園市政府婦幼發展局11日於新住民文化會館舉辦「桃園市新住民服飾特展－多元文化交織之美」參訪交流活動，邀請新住民朋友及相關團體共襄盛舉，透過展覽導覽與交流，展現多元文化交織下的服飾美學。本次特展由黎明技術學院承辦，展期自114年11月17日起至115年1月17日止。

市府婦幼局長杜慈容表示，新住民已成為桃園社會中不可或缺的重要力量，市府長期致力於培力新住民專業技能，協助其考取相關證照、提升就業競爭力，讓更多優秀新住民在各領域發光發熱。她指出，透過文化展覽與教育資源結合，不僅能深化社會對多元文化的理解，也有助於新住民自我認同與專業發展。



桃市婦幼局舉辦新住民服飾特展，多元文化交織展現異國風采。

黎明技術學院副學務長莊哲仁於現場說明，該校服飾設計系特別為新住民及新二代學生推出四年免學雜費優惠方案，每年提供55個名額，期盼藉由制度支持，協助新住民善用語言與文化優勢，銜接高等教育與就業市場，培育具備跨國產業需求的專業人才。

本次展覽以異國服飾作為多元文化的象徵，展出來自越南、印尼、泰國、菲律賓、緬甸、馬來西亞等國的傳統服裝，並同步呈現校內新住民學生（香港、越南、印尼）所創作的創新服裝與配飾作品。作品融合傳統文化與現代設計元素，在導覽老師解說下，讓民眾不僅欣賞服飾之美，也深入理解其文化意涵。



婦幼局指出，未來將持續串聯產業、學界及民間團體資源，推動新住民人才培訓與多元文化交流，打造更完善的支持網絡。

今日活動包括婦幼發展局長杜慈容、黎明技術學院副學務長莊哲仁，以及多位新住民團體代表與新住民朋友共同參與，現場互動熱絡。



