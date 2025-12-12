桃市守望相助大隊冬季制服將換新 張善政預告：兼具功能性與美觀

守望相助大隊龜山中隊慰勤活動。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（11）日晚間前往龜山區，出席「守望相助大隊龜山中隊慰勤活動」。張善政表示，守望相助隊深入社區巷弄，長期協助巡邏與通報，為市民守護每一個夜晚，是市府在基層治安上最重要的第一線力量。也正因隊員們的投入，桃園才能在內政部「推動社區治安工作評鑑」中連續兩年獲得特優等的肯定。市府將持續強化守望相助隊後勤支援，並提高相關預算，讓隊員巡守時擁有更完善的裝備與保障，攜手打造更綿密、更可靠的治安網絡。

桃園市長張善政。圖：市府提供

張善政指出，守望相助隊在社區巡守、夜間巡邏與協助通報等任務上始終站在第一線，協勤能量對於維護治安具有難以取代的地位。12日市府也將公布全新的冬季制服，服裝不僅導入美學設計，機能兼具功能性、現代感與專業度，相信能讓隊員們巡邏值勤中穿起來既美觀又保暖。

守望相助大隊長蕭毓中表示，感謝張善政與市府團隊長期支持守望相助工作，上任後即迅速改善制服老舊問題，陸續完成短袖、長袖及今（114）年新款外套更新，讓隊員能以更安全、完善的裝備投入巡守。蕭毓中強調，穿上制服即代表形象，巡守時應保持端莊，展現桃園守望相助的良好風範，並提醒隊員務必注意自身安全，才能與警局共同守護市民生命財產，讓桃園成為最安全、最宜居的城市。

