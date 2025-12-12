桃市守望相助隊制服 換新裝

桃園市守望相助隊新款冬季制服亮相，桃園市長張善政（中）、警察局局長廖恆裕（左）、守望相助大隊大隊長蕭毓中（右）12日試穿新制服。（賴佑維攝）

桃園市守望相助隊冬季制服多年未更換，配合2026台灣設計展在桃園，新裝12日亮相，兼具城市美感與實用性。新竹縣則通過警察勤務繁重加成津貼，比照直轄市最多可加至7成，是6都之外首先實施縣市。

桃園市守望相助隊新款冬季制服由桃園市警察局斥資5600萬元，製作1萬2392套，不但防水性等機能性十足，外型也經過專家設計，兼顧美感與實用性。

市長張善政表示，桃園社區治安去年、今年在全國評比都拿到特優，是大家努力的成果，而舊款冬季制服已經超過10年，市府團隊1年前就著手設計，由警察局主責辦理，青年事務局輔導在地青年團隊參與設計，再由文化局把關美學，更邀請知名時裝設計師王子欣擔任美學顧問指導，期盼未來守望相助隊員穿上這套制服巡邏時走路有風、臉上有光。

這批制服將分發到1大隊、10中隊、170分隊，制服靈感取自桃園「千塘之鄉」景緻，以水藍色為主調，象徵守護治安如湖面般平穩，並以市花桃花之色呼應點綴。明年也將編列2170萬元購買隊員勤務鞋，希望充實勤務裝備。另守望相助隊員平均年齡偏高，民眾擔憂會逐漸凋零，市警局表示，目前隊員平均年紀約4、50歲，近年也有20多歲隊員參與，會持續招募新血。

新竹縣則通過縣警局115年度增編預算1.1億元，率非6都之先提出勤務繁重加成津貼，比照直轄市按原支等級數額最高加7成，第一級繁重派出所員警可支領6790元，若獲警政署同意即可於明年實施，盼提升員警留任意願。

新竹縣警局今年2月21日向警政署爭取增訂新竹縣警勤加給繁重加成，獲縣長楊文科大力支持，並獲議會同意通過，完成增編115年度人事費1.1億元，是非6都第1個把預算準備到位的縣市。