桃市專題研究比賽 國中小生展現永續創新行動力

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學生團隊進行專題發表與成果展示(桃園市教育局提供)

專題研究比賽展現學生在永續發展議題上的探究能力與創新思維(桃園市教育局提供)

桃園市教育局在石門國小舉辦115年度國中小專題研究比賽，以「綠色城市夢想家：打造永續生活的行動提案」為主題，集結多校優秀學生團隊，透過專題發表與成果展示，展現學生在永續發展議題上的探究能力與創新思維。

桃園市教育局表示，今年競賽主軸緊扣全球關注的永續發展目標（SDGs），引導學生從生活經驗與在地觀察出發，深入探討城市發展與環境永續之間的關係。參賽主題涵蓋節能減碳、再生能源、資源循環利用、綠色交通、環境保護及社區營造等多元面向，學生透過資料蒐集、實地調查、數據分析及跨領域整合，提出具體且可行的行動方案，展現學以致用的能力與對公共議題的關懷。

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比賽分為初賽及複賽兩階段進行，初賽吸引國中19隊、國小14隊參與，由評審委員依據研究主題、內容深度與創新性進行審查後，各組別分別遴選出9隊晉級複賽。決賽當日，入圍團隊進行專題簡報、成果展示及現場問答，各組評選出特優、優等及甲等各3名，分別頒發5,000元、3,000元及2,000元禮券，表揚學生優異表現並持續深化探究與實作能力。

桃園市教育局指出，專題研究競賽不僅提供學生展現學習成果的舞臺，更希望引導學生將課堂所學與真實生活連結，關心在地、環境和社會，進而培養成為具備公民意識與行動力的人才。本次獲獎名單已公布在「115年度國民中小學學生專題研究比賽」活動官網。