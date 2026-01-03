桃市希望工程獎助學金 21人獲獎

希望工程獎助學金頒獎典禮，桃園市長張善政期勉學子開創更寬廣未來。（新聞處提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市長張善政三日出席「一一四年度希望工程獎助學金頒獎典禮」表示，本次共二十一位高中及大專院校同學獲獎，期盼透過獎助學金的挹注，減輕生活經濟壓力，讓優秀學子能無後顧之憂地專注於學業，期許受獎同學持續努力，在學業及事業上皆有傑出表現，持續發揮互相支持與分享精神，為自己開創更寬廣的未來。

張善政指出，頒獎典禮不僅頒發獎學金，更邀請歷屆得獎同學回來交流，透過交流分享讓同學們能互相扶持、彼此激勵，學習成功與失敗的寶貴經驗，並進一步將人脈網絡延伸至職場與社會合作。

廣告 廣告

希望工程獎助學金頒獎典禮，桃園市長張善政期勉學子開創更寬廣未來。（新聞處提供）

教育局表示，一一四年度希望工程獎助學金共二十一位學生獲獎，包含高中職組十一位及大專院校組十位，創下歷年獲獎人數新高，高中職階段每年最高八萬元，大學階段每年最高可獲得十二萬元，本次補助總金額達一百二十萬元，展現市府對弱勢學子的實際支持行動。

包括教育局長劉仲成、桃園高中校長徐宗盛、永豐高中校長黃懷德、陽明高中校長林裕豐、永平工商校長胡劍峰、中壢家商校長林振清、世紀綠能工商校長陳崑玉等人均出席。