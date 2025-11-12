桃市府全力復原南門市場 張善政：受災攤商補助3萬、重建拚農曆年前復業





桃園市長張善政12日下午於市政會議中表示，南門市場日前發生火警，當晚各局處即刻動員，消防、警察、環保、都發、工務等單位分工協力，於第一時間完成災後緊急處置。重建正式拆除工程將於11月17日至12月1日展開，期間市府也將進行交通管制，盡力降低周邊影響，期望攤商能在明年農曆年前恢復營運。

張善政市長指出，火災現場環保局第一時間加班協助清理災後廢棄物，已清運約46公噸及2次環境消毒，確保周邊環境衛生安全。都市發展局也於鳳凰颱風來襲前，預先拆除有安全疑慮的危險結構約550平方公尺。火災原因初步研判與電線問題相關，仍待消防局調查確認。

張善政說，火災原因初步研判與電線問題相關，仍待消防局進一步調查確認；保險方面，初步評估可納入火險理賠，部分攤商已完成估價，桃園區公所也持續協助相關程序。考量攤商營業中斷期間的生計壓力，市府正研議比照豬瘟防疫期間作法，爭取在法令範圍內核發「急難應變救助金」，初步規劃每攤補助3萬元，提供最即時的協助。

張善政強調，市府團隊已總動員投入南門市場災後環境清理、危險結構拆除與重建規劃，並將成立「南門市場重建專案小組」，統整各局處力量，加快市場重建腳步，讓攤商能早日復業。未來重建將分兩期進行：北區未受損部分預計於11月底前全面恢復供電；南區受損區域則由建築師完成現勘與設計，待拆除完畢後立即施工，目標在年底前完工。希望藉由災後重建，不僅恢復市場營運，也藉此機會改善外攤環境，讓周邊市容更整齊、安全。

經發局提醒，明（13）日上午9時至12時，開放第91至118號攤位攤商進場取回物品。經發局人員將在現場協助引導並提供工地安全帽，請攤商依指示進場，注意安全。

經發局說明，有關南門市場大火，經結構技師公會11月7日現場勘查，部分市場攤位與漁市場範圍結構嚴重受損，基於安全考量，本府建管處預計17日將進場針對「受損攤位」結構物執行拆除作業，以確保損壞建物儘速安全清除，其他未受損攤位仍會繼續營業，一切如常，不會受影響。

針對網路謠傳南門市場將「全部拆掉」，桃園市政府經發局鄭重澄清此為錯誤謠言，已造成民眾與在地攤商困擾，經發局對散播謠言者予以譴責。

