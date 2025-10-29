桃市府前慶祝樂天桃猿奪冠 宣布11/2舉辦封王遊行
(記者謝政儒綜合報導)桃園市長張善政今（29）日上午主持市政會議，表揚樂天桃猿榮獲「2025中華職棒台灣大賽總冠軍」。張市長首先恭喜球隊奪冠，尤其從例行賽、季後挑戰賽到總冠軍戰，全程展現「從地獄爬起來」的堅韌精神與團隊意志。張市長也宣布，市府將於本周日（2）舉辦封王遊行，邀請全體市民一同歡慶榮耀時刻。
張市長表示，此次奪冠歸功於全體球員在球場上的拚戰與團結精神，特別是隊長林立帶傷上陣，不僅以精湛球技帶領球隊，更在場下號召隊員舉辦「團隊烤肉」活動，凝聚向心力與歸屬感，充分展現團隊同心、榮辱與共的精神。
張市長指出，為慶祝樂天桃猿奪冠，市府體育局與農業局也推出多項限時優惠活動。全市體育局所轄運動中心將於11月3日到11月4日開放游泳池與健身房免費入場；「桃園好農」品牌亦同步推出「封王三重優惠」，包含免運優惠、抽3C好禮及好物折扣，與市民共享封王喜悅。
張市長進一步說明，市府將持續優化球場設施，為球員及球迷打造更完善的觀賽環境。樂天球場將分兩階段辦理頂棚改善工程，第一階段為結構體與頂棚連接跨穩定工程，確保整體結構安全；第二階段則進行全面補強、除鏽補漆及構件更新，總經費約4,500萬元，預計於明（115）年賽季期間完成規劃設計，並於球季結束後啟動施工。此外，市府也將改善青埔副球場設施，包括照明及倒數計時器等設備更新。
樂天桃猿領隊牧野幸輝表示，本次奪冠帶給自己「無限感動」，球隊能獲得總冠軍，歸功於球員、總教練及教練團的齊心合作，感謝全體成員的努力與付出，締造總冠軍榮耀。
樂天桃猿隊長林立表示，總冠軍是球員與教練多年努力的成果，也是樂天集團接手球隊後的首座冠軍獎盃，全體隊員懷抱「渴望奪冠」的信念，全力以赴迎戰每一場比賽，終於如願奪冠。林立也特別感謝「第10號隊友」，也就是球迷的熱情支持與應援，讓勝利更加圓滿。
其他人也在看
防疫挺攤商 竹市公有市場豬肉攤商免收1個月租金
(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】因應非洲豬瘟疫情，新竹市政府秉持「防疫不忘民生」原則，為減輕公有零 […]觀傳媒 ・ 7 小時前
世界大賽／大谷翔平滑切球失投變餵球 挨小葛雷諾炸逆轉2分砲！臉超臭
對他真的不能失投！世界大賽第4戰，大谷翔平「二刀流」出賽，3局上面對藍鳥強棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1顆滑切球失投挨了逆轉2分砲！這支全壘打是小葛雷諾今年季後賽第7轟，生涯在世界大賽的首轟。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
MLB/大谷翔平世界大賽單場4長打 1906年以來首位！
洛杉磯道奇球星大谷翔平今（28日）上演單場雙響砲外加2支二壘安打，成為大聯盟自1906年以來首位單場擊出4支長打的球員。中天新聞網 ・ 1 天前
世界大賽／藍鳥學乖了4球敬遠大谷翔平 首度出局是盜壘失敗！G3打延長
世界大賽G3前4次打擊都敲出長打上壘的大谷翔平，9局下再度站上打擊區卻被藍鳥教練直接敬遠，不料他最終盜壘失敗，本場首度出局竟是在二壘前被捕手抓到牽制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽／又是他不會拆彈 大谷翔平退場留人全得分！失分創季後賽新高
世界大賽G4大谷翔平迎來今年季後賽第3次登板，7局上大谷被連續敲出2支安打後留下得點圈危機退場，不料隨後登板的2位牛棚都沒有守住，把大谷壘上2分都丟光，還讓道奇直接陷入1：6落後，大谷此役用93球貢獻6局挨6安、投1保送、失4分、飆6K。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
大谷翔平可能在道奇奪冠時擔任終結者嗎？本人這樣回應
體育中心／王人瑞報導大谷翔平今天賽後說他有心理準備，會在未來的比賽再上場投球，當被問到有沒有可能在道奇要拿下第四勝的比賽擔任終結者，大谷給了否定的答案。FTV Sports ・ 7 小時前
世界大賽／大谷翔平前3打席都長打 開轟又掃關鍵二壘安！道奇追平了
世界大賽G3道奇在5局下靠著大谷翔平關鍵二壘安打，讓道奇單局攻下2分將比分4：4追平，大谷28日前3次打擊全都有長打演出，共敲出2支二壘安打和1發全壘打。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／敬遠規則因為大谷需修改？藍鳥教頭幽默回應
道奇隊日籍球星大谷翔平，在世界大賽第三戰單場擊出四支長打，另外獲得五次四壞，其中四次敬遠保送，單場九次打擊全數上壘引發熱議。藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）被問到敬遠規則是否應...聯合新聞網（運動） ・ 11 小時前
MLB世界大賽》大谷翔平4長打後沒球打 道奇靠Freddie Freeman終結18局惡鬥系列賽2比1領先
MLB美國職棒大聯盟世界大賽G3，回到洛杉磯道奇主場Dodgers Stadium，雙方鏖戰至延長賽才分出勝負，靠著Freddie Freeman的再見陽春砲，以6比5結束這場長達將近7小時的比賽，系列賽取得2比1領先。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
MLB》大谷翔平單場4次故意保送、4支長打、雙響砲、9次上壘都刷新季後賽紀錄
洛杉磯道奇隊大谷翔平今天在世界大賽15局下被多倫多藍鳥隊故意保送，世界大賽單場4次故意保送締造紀錄，而單場8次打席都上壘也創下新的紀錄。17局下終於沒有故意保送，但還是被保送，單場9次打擊上壘再更新紀錄。TSNA ・ 1 天前
大谷翔平的大大大大大大前輩！道奇日本名將野茂英雄開球山本由伸蹲捕
體育中心／綜合報導世界大賽目前道奇和藍鳥戰成1：1平手，接著第三戰移至從加拿大移至洛杉磯道奇主場展開，台灣時間28賽前，道奇也請到了陣中日籍傳奇球星野茂英雄擔任開球嘉賓，還由「日籍王牌」山本由伸擔任捕手，現年57歲的野茂英雄（Dave Roberts）再度於投手丘上重現獨有「龍捲風」式投法，讓曾和他並肩作戰的道奇總教練羅伯斯讚嘆：「他是日本的驕傲」。FTV Sports ・ 1 天前
為何第七局還讓大谷翔平繼續投？總教練羅伯茲解釋原因
體育中心／王人瑞報導道奇今天再度推出二刀流巨星大谷翔平先發，大谷前6局表現穩定，但第7局續投時連挨兩安退場，牛棚未能及時止血，讓壘上跑者全數回本壘，最終大谷吞下敗投，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也說明為何讓他繼續投的原因。FTV Sports ・ 10 小時前
世界大賽／全場第2球左外野手神美技 大谷翔平投手丘高舉雙手謝隊友
歷經6小時39分大戰，還打了9打席，大谷翔平29日如期在世界大賽第4戰先發，1局上隊友就展現美技幫他抓下第1個出局數，大谷還在投手丘上高舉雙手感謝隊友。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
世界大賽／18局大戰不累！道奇G4打序照舊 「他」喊願意再投直接被否決
世界大賽G4道奇先發打序出爐，在歷經G3長達18局的1戰後，衛冕軍竟然原班人馬繼續應戰，就連28日扛下最後4局的後援投手克蘭恩（Will Klein）都表示G4要再登板不是問題，不過這個提議直接被總教練羅伯茲（Dave Roberts）否決。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
世界大賽／G3打18局惡戰、超人般的大谷翔平也累了 美記爆料他小失誤
洛杉磯道奇在2025年MLB世界大賽G3經歷18局惡戰以6：5險勝多倫多藍鳥，而道奇隊日本巨星大谷翔平繳出單場雙響砲，4打數4長打、9度上壘，5次保送中包含4次敬遠，且他還是隔天G4的先發投手，然而即使是擔任DH，18局這樣打下來疲勞程度還是相當可觀，美國媒體今就偷爆料大谷因為太累在休息室發生的「小失誤」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
大谷翔平太神了！砲打3屆賽揚強投 世界大賽第2轟、季後賽第7轟
即時中心／高睿鴻報導美國職棒大聯盟（MLB）今（2025）年賽季已進入尾聲，衛冕軍洛杉磯道奇隊今（28）回到主場，與多倫多藍鳥繼續進行世界大賽第3戰；前兩戰，雙方1比1平手，誰能先拿下第4勝，就能成為今年冠軍。從寒冷的加拿大回歸溫暖的洛杉磯，道奇本戰一開頭就氣勢如虹；重炮手赫南德茲（Teoscar Hernandez）先於2局下半敲1發陽春砲、下個半局又輪到大谷翔平開轟，讓道奇打完前3局以2比0領先。FTV Sports ・ 1 天前
世界大賽／生涯從未投超過2局 18局大戰「他」扛最後4局！用生命救道奇
世界大賽G3道奇和藍鳥上演平紀錄的18局大戰，最終道奇靠著佛里曼（Freddie Freeman）敲出再見全壘打6：5擊敗藍鳥，此役最終1人獨自撐完4局、僅被藍鳥敲出1支安打的後援投手克蘭恩（Will Klein），在G3之前單場比賽從未投球超過2局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
他很像Kobe！魔術強森談大谷轉戰道奇拚連霸突臭「他在天使一直輸球」
體育中心／黃崇超報導洛杉磯道奇隊連續兩年闖進世界大賽，頭牌球星大谷翔平扮演要角，在今年更以二刀流身手要幫助道奇拚二連霸，身為道奇隊股東之一的NBA傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）也多次現身球場觀賽，今天（29日）世界大賽G4大谷迎來世界大賽生涯初登板，賽前魔術強森談到他的影響力直言「很像科比（Kobe Bryant）」，不過卻也在受訪過程中提起大谷在天使期間頻頻輸球、沒能站上世界大賽舞台。FTV Sports ・ 14 小時前
世界大賽／大谷翔平首局敲季後賽首支二壘安 明星隊友槓龜害他原地凍結
世界大賽G3道奇迎戰藍鳥，首打席大谷就敲出今年季後賽首支二壘安打，不料接下來3位明星強打竟全都槓龜，讓大谷在1局下結束凍結在二壘。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了
世界大賽今天上演史詩級戰役，道奇、藍鳥隊廝殺到延長18局，才由弗里曼（Freddie Freeman）的再見陽春砲以6：5終結這場6小時39分鐘的惡鬥，道奇在系列賽取得2勝1敗。大谷翔平此役雙響...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前