桃市府前慶祝樂天桃猿奪冠 宣布11/2舉辦封王遊行

(記者謝政儒綜合報導)桃園市長張善政今（29）日上午主持市政會議，表揚樂天桃猿榮獲「2025中華職棒台灣大賽總冠軍」。張市長首先恭喜球隊奪冠，尤其從例行賽、季後挑戰賽到總冠軍戰，全程展現「從地獄爬起來」的堅韌精神與團隊意志。張市長也宣布，市府將於本周日（2）舉辦封王遊行，邀請全體市民一同歡慶榮耀時刻。



張市長表示，此次奪冠歸功於全體球員在球場上的拚戰與團結精神，特別是隊長林立帶傷上陣，不僅以精湛球技帶領球隊，更在場下號召隊員舉辦「團隊烤肉」活動，凝聚向心力與歸屬感，充分展現團隊同心、榮辱與共的精神。



張市長指出，為慶祝樂天桃猿奪冠，市府體育局與農業局也推出多項限時優惠活動。全市體育局所轄運動中心將於11月3日到11月4日開放游泳池與健身房免費入場；「桃園好農」品牌亦同步推出「封王三重優惠」，包含免運優惠、抽3C好禮及好物折扣，與市民共享封王喜悅。



張市長進一步說明，市府將持續優化球場設施，為球員及球迷打造更完善的觀賽環境。樂天球場將分兩階段辦理頂棚改善工程，第一階段為結構體與頂棚連接跨穩定工程，確保整體結構安全；第二階段則進行全面補強、除鏽補漆及構件更新，總經費約4,500萬元，預計於明（115）年賽季期間完成規劃設計，並於球季結束後啟動施工。此外，市府也將改善青埔副球場設施，包括照明及倒數計時器等設備更新。



樂天桃猿領隊牧野幸輝表示，本次奪冠帶給自己「無限感動」，球隊能獲得總冠軍，歸功於球員、總教練及教練團的齊心合作，感謝全體成員的努力與付出，締造總冠軍榮耀。



樂天桃猿隊長林立表示，總冠軍是球員與教練多年努力的成果，也是樂天集團接手球隊後的首座冠軍獎盃，全體隊員懷抱「渴望奪冠」的信念，全力以赴迎戰每一場比賽，終於如願奪冠。林立也特別感謝「第10號隊友」，也就是球迷的熱情支持與應援，讓勝利更加圓滿。