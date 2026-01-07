桃市府加速南門市場重建 張善政拍板1/27全面復業





針對南門市場災後復原工作，桃園市長張善政7日於市政會議中表示，市府團隊採用C型鋼結構搭建臨時市場，加速重建進度，預計1月20日開放攤商進駐裝修，並於1月27日全面復業。此舉將確保南門市場在農曆年前恢復運作，不僅讓攤商能順利做生意，也方便市民採辦年貨，安心過好年。

張善政指出，重建過程面臨諸多考驗，除遭遇颱風侵襲，更須克服結構鑑定、建物拆除、廢棄物清運及復電等挑戰。感謝經發局、都發局及環保局等同仁努力，發揮高度專業進行跨局處協調，並召開數十場協調會及說明會，積極與攤商及周邊居民溝通，克服萬難完成任務。

廣告 廣告

張善政強調，市府未來將針對傳統市場的消防安全與公共設施進行總體檢，逐一盤點結構、消防及用電安全並落實改善；同時持續宣導正確用電觀念，優化市場環境，為市民打造整潔、優質且安全的採買空間。



更多新聞推薦

● 國台辦列劉世芳、鄭英耀為「台獨頑固分子」 陸委會：做法拙劣且無效