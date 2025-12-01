桃市府募款逾370萬元 今轉交花蓮縣府協助災後重建

桃市府募款逾三百七十萬元，一日轉交花蓮縣府協助災後重。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政一日前往花蓮縣政府，將桃園市因應馬太鞍溪堰塞湖潰堤所募得之款項轉予花蓮縣府。張善政表示，秉持「同島一命」的精神，花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖事件災情後，市府立即啟動支援機制，協助花蓮度過難關，市府募集愛心捐款逾三百七十萬元，將轉予花蓮縣政府用於災後重建，並期待雙方未來有進一步的縣市合作。

花蓮縣長徐榛蔚代表縣府出席捐贈儀式，徐縣長感謝桃園在第一時間給予協助支援，並期待未來在災後觀光振興與重建復原等方面和桃園進行合作。

社會局表示，市府自今（一一四）年九月二十五日至十月二十四日號召各局處響應捐款，共獲二百六十七筆、總額新臺幣三百七十萬三千九百三十二元，二百六十七筆捐款中，個人捐款共二百四十九筆，團體捐款十八筆；捐款團體包含企業、宗教團體與學校等多元單位，充分展現桃園市民與各界的齊心響應、共同關懷花蓮的力量。

社會局指出，此次捐款全數移交花蓮縣政府運用於「馬太鞍溪堰塞湖」事件的災後救助及重建相關工作，協助受災家庭度過難關，讓花蓮的生活步調逐步回到正軌。