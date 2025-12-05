桃市府協辦114年特種考試地方政府公務人員考試 貼心叮嚀商請客運公司加開公車





桃園市政府協助辦理114年特種考試地方政府公務人員考試，桃園考區6日至8日分別在中壢高商及永豐高中登場，桃園考區報考人數分別為三等1,143人、四等844人，共計1,987人。

市府提醒應考人要提早出門，以免道路壅塞影響考試，備妥考試文具，考試期間切忌攜帶手機，避免手機鈴響被扣分。為讓每位考生在最佳狀況應試，市府商請桃園、中壢客運加發公車班次，提供應考人及陪考人搭乘，以節省考生及陪考人候車時間，因試場周邊停車不易，請多加利用大眾交通工具。

廣告 廣告

市府提供各考場位置與交通路線供考生參考：

一、 桃園市立中壢商業高級中等學校（桃園市中壢區中央西路二段141巷100號）：

(一) 臺鐵：搭乘火車至「中壢火車站」下車，火車站旁即為客運站，搭乘客運於新明國小站下車後，沿新明路步行約10分鐘可到達。若於火車站租騎UBIKE，騎乘約12分鐘可到達學校，亦可搭乘計程車。

(二) 公車：搭乘客運至「新明國小站」下車，沿新明路步行約10分鐘。

(三) 機場捷運：搭乘「機場捷運」至「老街溪站(A22)」，出站後步行約10分鐘，或租騎UBIKE，騎乘約8分鐘即可到達。

(四) 自行開車：從中壢交流道的中壢、平鎮市區出口下交流道後，沿民族路二段(縣道114線)往東前進，於環西路/台1線向左轉，於中正路向右轉後於中正三光路口向左轉，於經過學校後門後繼續前行，到達三光民權路口(古華飯店)後右轉，前行到新明路口後右轉，在新明路167巷右轉即可到達學校正門。

(五) 備註：學校門口有新明夜市，下午四點後為避免交通擁擠，可由白馬莊替代路線進入。

二、 桃園市立永豐高級中學（桃園市八德區永豐路609號）：

(一) 國光客運（中壢-基隆，行經內壢、桃園）：「桃園醫院站」下車，步行約7分鐘。

(二) 桃園客運或中壢客運：

1. 1路、1甲「桃園醫院站」下車，步行約7分鐘。

2. 109路、157路「新興高中站」下車，步行約5分鐘。

(三) 臺鐵：由內壢火車站步行約25~30分鐘。

更多新聞推薦

● 接見美國外交政策全國委員會訪團 賴清德：持續推動國防改革及深化台美關係