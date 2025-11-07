桃市府啟動廚餘緊急去化機制 確保廚餘清運與處理不中斷

桃市府啟動廚餘緊急去化機制確保廚餘清運與處理不中斷。





為避免非洲豬瘟疫情擴大，桃園市政府配合中央政策，禁止廚餘養豬期間延長至12月6日，並以不改變原來廚餘的收集清運方式為原則，一律「免費處理」，同時啟動「廚餘應變處理作為」，確保廚餘穩定去化、環境安全無虞。市府呼籲各機關、學校、社區共體時艱，配合落實「廚餘瀝水、減容減量」措施，藉以減輕第一線廚餘收運處理人員的工作負擔。

環保局長顏己喨表示，桃園市的機關、社區、家戶等產生的廚餘，依原有模式將廚餘交給清潔隊收運，而高中職以下學校、餐廳則交由原來委託的廚餘養豬場或廚餘清運業者收運，並統一送至桃園市政府環保局指定的處理場所，一律免費處理。在廚餘禁止養豬期間，如遭到棄單無人清運廚餘之機關、學校、社區，請立即撥打專線電話(03-3354920)，環保局會盡速派車前往協助清運，確保廚餘清運及處理作業不受影響，目前清潔隊已累計協助34所學校，51處社區，及1處機關清運廚餘。

環保局指出，桃園市的機關、社區、家戶、學校等產生的廚餘每日約100公噸，都送至生質能中心以厭氧消化方式處理，超量部分則送往焚化設施，餐廳廚餘每日約80公噸，則送到泓橋環保公司以快速醱酵方式處理，處理管道暢通且量能無虞，故請廚餘養豬場或廚餘清運業者每日依據預約時間進場，以免塞車等待，截至目前(11/6)總計已處理廚餘2,605公噸。

環保局表示，為確保「禁止廚餘養豬」政策確實落實，桃園市政府依據《環境部因應非洲豬瘟防疫禁止廚餘養豬指引》，針對列管之98家廚餘養豬場展開全面稽查，每5天至少稽查一次，並採手機視訊方式進行，以減少人員進出場區、避免交叉感染，落實廚餘去化安全及防疫管理，截至目前已累計稽查292家次，均未發現違規情形。

環保局強調，桃園廚餘在禁止養豬期間，已做了最妥適的清理規劃，請各機關、社區、家戶、學校、餐廳依據原有的模式排出廚餘，毋須恐慌，並請配合將廚餘先瀝乾水分減少體積，不但可減輕收受處理的壓力，也可減輕一線工作同仁的負擔。

如果民眾、餐廳、機關、廚餘清運業者、廚餘養豬場有任何廚餘相關問題，請撥打桃園環保局聯絡電話：03-3354920洽詢。

