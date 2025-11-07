桃市府啟動廚餘緊急去化機制，確保廚餘清運與處理不中斷。（環保局提供）

記者陳華興／桃園報導

為避免非洲豬瘟疫情擴大，桃園市政府配合中央政策，禁止廚餘養豬期間延長至十二月六日，並以不改變原來廚餘的收集清運方式為原則，一律「免費處理」。

環保局長顏己喨七日表示，桃園市的機關、社區、家戶等產生的廚餘，依原有模式將廚餘交給清潔隊收運，而高中職以下學校、餐廳則交由原來委託的廚餘養豬場或廚餘清運業者收運，並統一送至桃園市政府環保局指定的處理場所，一律免費處理。 在廚餘禁止養豬期間，如遭到棄單無人清運廚餘之機關、學校、社區，請立即撥打專線電話(０三-三三五四九二０)，環保局會盡速派車前往協助清運，確保廚餘清運及處理作業不受影響，目前清潔隊已累計協助三十四所學校，五十一處社區，及一處機關清運廚餘。

廣告 廣告

環保局指出，桃園市的機關、社區、家戶、學校等產生的廚餘每日約一百公噸，都送至生質能中心以厭氧消化方式處理，超量部分則送往焚化設施，餐廳廚餘每日約八十公噸，則送到泓橋環保公司以快速醱酵方式處理，處理管道暢通且量能無虞，故請廚餘養豬場或廚餘清運業者每日依據預約時間進場，以免塞車等待，截至目前(十一月六日)總計已處理廚餘二千六百零五公噸。

環保局表示，針對列管之九十八家廚餘養豬場展開全面稽查，每五天至少稽查一次，並採手機視訊方式進行，以減少人員進出場區、避免交叉感染，落實廚餘去化安全及防疫管理，截至目前已累計稽查二百九十二家次，均未發現違規情形。