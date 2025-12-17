桃市府將發行48億永續債券

桃園市長張善政（站立者）宣布，市府將在18日完成第2次永續發展債券掛牌，發行規模將提升至48億元。（姜霏攝）

桃園市政府繼今年3月第1次發行結合社宅、軌道建設的「可持續發展債券」後，將在18日完成第2次永續發展債券掛牌，發行規模提升至48億元。市長張善政表示，若發行順利，總共能節省3200萬元的利息支出，所募得的資金也將全數投入社會住宅及捷運綠線周邊的交通建設。

張善政說明，為配合世界永續發展趨勢，市府於今年3月發行首檔12億元永續發展債券，將募得資金用於社會住宅及軌道建設等。鑒於首波債券的亮眼表現並經過充分評估財務條件後，市府將於18日啟動掛牌發行第2次永續發展債券，規模達48億元，合計今年度共發行60億元。

張善政指出，此次永續債利率優於市場，預估每年最高可為市府節省約3200萬元利息支出，有效提升財務效益。感謝財政局同仁及台灣銀行在發行過程中的專業協助，他也提醒市府團隊在執行公務時，要「每塊錢都花在刀口上」，確保每筆資金皆能精準投入市政。

財政局說明，桃園目前正處於高速發展的關鍵階段，人口成長快速、建設需求殷切，市府自民國113年起即研擬以永續發展債券作為穩定建設財源，已於今年3月成功完成首檔12億元永續債發行，隨後觀察市場利率走勢及永續金融需求持續升溫，市府在充分評估財務條件後啟動第2次48億元發行作業。

財政局提到，第2次永續發展債券分為2年、3年及5年3種年期，票面利率區間為1.375％至1.43％，透過發行債券降低市府財務成本，也能加速城市建設期程，同時強化捷運與周邊道路系統，提升交通安全與效率。整體投資方向與ESG永續理念高度契合，吸引包含壽險、銀行及證券商等長期投資人參與，期盼永續發展債券能夠成為推動桃園公共建設的重要工具。