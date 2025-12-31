桃市府感謝義交辛勞付出 元旦起協勤費調升至每小時230元

桃園市長張善政聽取警察局、觀旅局及桃捷公司「加強公共場域及交通運輸系統安全維護」專題報告。圖：資料照

桃園市長張善政今(31)日上午主持市政會議，聽取警察局、觀旅局及桃捷公司「加強公共場域及交通運輸系統安全維護」專題報告後表示，面對大型活動與人流密集場域，市府將持續強化公共安全作為，並評估結合AI技術，提升異常情境辨識與即時應變能力，讓城市更加安全、市民更加安心。

張善政並表示，鑑於桃園轄內時常舉辦各類大型活動如跨年晚會、國際自由車環台賽、珍珠海岸國際音樂節等以及上下班尖峰時刻，亟需仰賴義交人員協勤，自115年1月1日起，義勇交通警察協勤費將由現行每小時200元調升至230元，以感謝義交人員辛苦付出。

副市長王明鉅表示，捷運系統線長且場站分散，未來不宜僅仰賴大量人力，建議善用既有AI技術，從事後調閱邁向即時偵測與定位告警，提升行控中心即時掌握與警力精準調度能力。

秘書長溫代欣表示，12月19日事件顯示，人流密集場域在影像即時應用、設備穩定性及捷運警察與警政體系通訊銜接等面向，仍有精進空間，市府將請相關單位整體盤點檢討。

副秘書長金志聿指出，現有影像比對技術已可在確認嫌疑人後，快速回溯其動線與出現位置，有助警力精準部署，建議警察局優先評估導入。

觀旅局長陳靜芳表示，今(114)年跨年活動首度於半封閉式樂天球場舉辦，市府已採取分區分流與總量管制，並增設安檢通道，另特別加強晚間12點至隔日1點散場人潮高峰之管控，確保活動與返程安全。

警察局表示，市府自12月19日起啟動「加強公共場域及交通運輸系統安全維護專案」，針對重要交通場站、人潮聚集處所及大型活動加強勤務部署，桃園大眾運輸場站每日投入警力約1000人次，至12月30日止累計已動員逾1萬1000人次警力。各大型活動均由主官親自帶班，結合保全與民力聯防，強化安檢、反恐及突發事件應變作為，確保公共安全。

觀旅局表示，因應跨年晚會人潮，樂天桃園棒球場滿場將實施人潮總量管制，提醒民眾提早進場。進場將全面實施人員及隨身物品安全檢查，請民眾輕裝參與活動，勿攜帶違禁品、大型背（提）包及行李箱。另會場周邊將實施交通管制，並規劃接駁車及機捷41小時不收班，請民眾配合散場動線分批離場。

桃捷公司表示，已全面強化車站與列車維安作為，捷運警察隊每日執行巡邏約130趟次，桃捷保全約60餘趟次，並於12月27日完成跨單位危安事件大型演練。跨年期間將依人潮狀況加密班距、縮短候車時間，並於重點站體設置現場指揮與聯防機制，確保捷運營運順暢與旅客乘車安全。

