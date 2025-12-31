桃市府持續推動廚餘轉型 張善政：跨局處因應116年挑戰

環保局簡報。





桃園市長張善政31日上午主持市政會議，聽取環保局與農業局「桃園市廚餘轉型策略及黑豬產業輔導現況」專題報告後表示，廚餘處理涉及工業區污水處理量能、環境承載及未來政策的調整，市府在廚餘轉型推動過程中，須確保不影響既有工業區運作與水質管理，採取機動、跨機關協調方式因應，持續關注116年後相關政策上路後的長期挑戰。

張善政指出，工業區業者對廚餘廢水進入污水處理廠表達關切，擔憂處理技術是否合適、量能是否足以負荷，以及是否影響原有工業廢水處理效能。經發局應主動關心中壢、平鎮等工業區狀況，隨時協調環保局調整進場處理量與減緩影響程度，妥善紓解業者顧慮。

蘇副市長指出，目前桃園產出的廚餘中學校及團膳仍佔一定比例，與營養午餐菜單設計及既有營養規範有關。建議環保局與教育局合作，針對營養午餐剩食量進行逐月或逐季分析，透過持續檢討與優化菜單，從源頭減量；若每日廚餘量可有效降低，將有助於紓解後端處理及去化壓力。

農業局簡報。

王副市長指出，泓橋環保設施目前承擔相當比例的前端處理堆肥，雖可暫時解決異味及廚餘問題，但後端仍衍生廚餘水與堆肥去化議題，尤其在116年全面禁止廚餘養豬後，堆肥將成為長期機制，建議農業局應提前研究堆肥成分與作物適用性，避免循環體系出現缺口。

環保局表示，針對廚餘廢水進入工業區污水處理廠，已逐一評估各廠處理量能與技術條件，採分散調度方式辦理，目前以中壢工業區為主要協助處理據點，其餘工業區僅少量處理，並持續監測放流水水質，整體運作穩定。隨著後續廚餘養豬政策推動，廚餘水產生量可望逐步下降。

經發局表示，工業區業者最關切產業污水處理是否受到影響，後續將協同環保局及水務局加強對工業區的溝通與說明，讓業者充分了解處理原則與安全機制，降低疑慮。

張市長：跨局處因應116年挑戰。

農業局表示，泓橋環保產出的堆肥原則上由業者自行去化，農業局並未主責處理，但會協助媒合農會及有需求的農民，特別是有機農業使用端。由於相關產出非正式肥料，對作物適用性及法規面仍需進一步研究，未來將與中央研議相關制度。

教育局說明，目前進養豬場每日95噸廚餘中，學校營養午餐約占20噸，軍營約5噸，其餘主要來自大專院校與團膳體系，整體仍屬合理範圍，後續可配合跨局處討論持續精進。

環保局進一步指出，針對116年後廚餘處理量能，市府已提前規劃，若飼料化未完成，將主動納入生質能中心處理，避免影響免費營養午餐政策；同時也將與教育局合作，從菜色設計、供應量及剩食減量著手，並研議補助團膳業者設置商用廚餘處理設備，降低委外處理成本。

環保局顏局長補充說明。

環保局指出，桃園目前在廚餘去化具備「高能源化、高肥料化、低焚化、零掩埋」之優勢。據統計，全市廚餘處理量達11,331公噸，廚餘水去化達3,315公噸，將資源轉化為生質能與堆肥。因應116年中央全面禁止廚餘養豬的政策，將落實「法制化、智慧化、透明化」管理，規定養豬廚餘須經攝氏90度高溫蒸煮1小時，並全面導入AIoT溫度影像監控與運輸車輛GPS追蹤，嚴防非法傾倒。環保局將持續補助源頭減量設備，並推動水資源中心廚餘污泥共消化系統，提升發電效率，確保每日95噸養豬廚餘能順利轉向多元資源化利用。

農業局說明，桃園黑豬年產值佔全國黑毛豬總額達20.8%，以飼養期長、肉質細嫩、無腥味為特色。為致力打造「桃園的伊比利豬」，目前已輔導156家業者取得「桃園豬」證明標章，並積極開發創意年菜與禮盒以拓展銷路。面對禁餵廚餘的轉型壓力，配合中央提供轉用飼料補助每頭最高3,600元，並補助最高300萬元的設備升級，本市更加碼補貼每場1.5萬元的人力費用，以減輕豬農負擔。將透過「黑豬產業共識營」盤點育種與行銷困境，研發黑豬專用飼料配方並研議Eco-Feed廚餘飼料化模式，協助產業在防疫規範下創造品牌新價值。

農業局陳局長補充說明。

