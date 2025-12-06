桃市府推動龍新路拓寬工程 強化三和國小通學安全

龍潭區龍新路三和段道路拓寬（直坑尾橋至三和段 1240 巷）工程-改善範圍圖。圖：工務局提供

桃市府工務局為改善龍潭區對外交通環境及提升學童上放學通行安全，積極推動「龍潭區龍新路三和段道路拓寬（直坑尾橋至三和段1240巷）」工程。此路段為往返桃園與新竹的重要聯絡動線，現況道路僅約4至6公尺，無法劃設分向線，車流擁擠且安全疑慮較高；相較於銜接的新竹縣端路寬10公尺，桃園市境內瓶頸路段更突顯拓寬之必要性。未來可有效改善跨縣市交通效率，並同步強化鄰近三和國小師生的通行安全。

工務局表示，工程範圍自霄裡溪起，向東延伸至龍新路三和段1240巷，全長約490公尺。工程內容包含道路拓寬至8公尺、AC刨鋪、側溝新建等，將現有單車道雙向通行提升為雙車道雙向通行配置，使車流量更順暢、安全性也大幅提升。此外，為改善路段照明、保障夜間行車視距，沿線將新設17盞智能 LED 路燈，形成更加完善的安全光環境。桃市府並考量三和國小位於道路沿線，同步改善友善通學設施，包括新設長度19公尺、寬1至2.7公尺的實體人行道、70公尺長的標線型人行道，以及家長接送區，提供家長接送更有秩序、學童步行更安心的通學環境。同時於工程區域增設1處消防栓，以符合消防救災需求，提升緊急應變能力。

工務局補充，本程範圍屬非都市土地，已在114年9月完成用地取得，總用地費約3,000萬元。接續的工程預計於114年12月完成細部設計，115年初開工，工期約210日曆天，116年初完工，總工程經費約6,000萬元。工程完成後，除可紓解龍潭地區長期交通瓶頸，也將串聯台3線及新竹生活圈，提升區域交通效率；此外，透過通學動線改善，可有效保障師生安全，為地方居民打造更安全、舒適及便利的道路環境。

工務局強調，本案不只是「道路變寬」，也是桃園推動「安全通學廊道」政策的重要延伸。未來也會持續投入資源，完善道路系統與通學設施，讓孩子有安全步道、讓家長接送更順暢、讓道路真正服務生活。

