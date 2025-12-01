桃市府推龍元宮舊城再生 劉熒隆爭取街廓改造拚龍潭觀光

桃園市府規畫推動龍潭區龍元宮舊城再生計畫，地方盼再造舊城觀光。圖：曾增勳攝

桃園市都市發展局執行桃園景福宮舊城再生計畫一改周邊景觀，龍潭區地方及民代力推建廟200年歷史的龍元宮舊城再生計畫，希望市政府在龍元宮周邊停車空間改善下，推動舊城再生工程，重塑龍元宮街廓新貌，都發局今(1)日表示，市府已針對龍元宮商圈進行人行環境改善盤點，預計明年上半年完成舊城再生盤點規畫，進一步執行龍潭老城區再造「改頭換面」。

市府透過執行龍元宮周邊街廓舊城再生計畫，將龍元宮周遭路幅、行車動線、人行空間及攤集等一併重新規畫改造。圖：曾增勳攝

國民黨市議員劉熒隆表示，市府在全市率先執行景福宮街廓改造一改周邊街廓雜亂面貌，獲在地居民認同，龍元宮為龍潭信仰中心，以往龍元宮商圈街廓人、車行及攤集問題為地方詬病，市府舊城再生計畫中，龍潭老街區改造可以龍元宮廟埕為商圈發展中心規畫，市府如今允諾解決當地停車不足配套，希望透過執行龍元宮周邊街廓舊城再生計畫，將龍元宮周遭路幅、行車動線、人行空間及攤集等一併重新規畫改造， 推動未來創造更多遊客觀光發展。

都發局長江南志表示，市府推動舊城再生秉持「修舊如舊」原則，保留街區原貌與歷史肌理，景福宮周邊街區改造即是保留原有建築立面，移除雜亂構件與不合時宜的裝設，恢復建築原貌，針對龍潭舊城再生及人本街區改造，未來龍潭老城區規畫將比照研擬合適改善方式，兼顧歷史風貌與都市美學。市府目前針對北龍、東龍、南龍及龍元路一帶進行人行環境盤點，未來將整合各局處資源，推動龍元宮以人為本的舊城再生願景。

