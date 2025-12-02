桃市府攜手故宮博物院 首推「桃茶寶盒TAOTEA TREASURE BOX」聯名禮盒

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市政府首度與國立故宮博物院攜手合作，推出「桃茶寶盒 TAOTEA TREASURE BOX」聯名禮盒，將桃園茶文化與典藏國寶-「清 粉彩蟠桃天球瓶」巧妙結合，透過精緻紙雕設計與東方美人茶迷人茶韻，展現桃園茶文化與藝術美學結合的嶄新風貌。今（2）日上午於國立故宮博物院舉行「桃茶寶盒」聯名禮盒發表會，由桃園市長張善政與國立故宮博物院院長蕭宗煌共同揭幕。

張市長表示，市府與國立故宮博物院聯名推出的「桃茶寶盒」，結合地方冠軍好茶與國寶級文物意象，以清代粉彩蟠桃天球瓶元素，巧妙融合茶文化與藝術，展現桃園精緻農產與城市品味，是兼具精美外型、醇厚茶韻與創意實用的茶文化精品，更是外賓贈禮最佳首選。本次聯名不但於茶盒底部加入文物介紹，茶盒亦採中空設計，置入燈泡即可作為燈飾點亮居家品味。

廣告 廣告

國立故宮博物院長蕭宗煌表示，「桃茶寶盒」以粉彩蟠桃天球瓶意象與東方美人茶結合，展現中央與地方攜手推廣文化具體成果；此次聯名商品發表時間適逢故宮百年院慶最後一週及春節前夕，不僅深具文化意義，也符合節慶送禮需求，感謝桃市府與茶農共同打造這款具有文化辨識度的商品。

桃茶寶盒計畫主持人連國輝表示，本次設計以清代粉彩蟠桃天球瓶為核心靈感，將瓶身桃花意象與「桃園」特色連結，轉化為兼具文化符碼與現代美感的茶禮包裝；並以「國境之茶、國門之禮」為概念，以燈具結構設計包裝，使茶盒成為展現文化的生活藝術品。

農業局長陳冠義表示，桃園茶產業發展迄今已逾百年歷史，這次透過與國立故宮博物院的跨界合作，推廣「桃茶」品牌價值，開發國際市場潛力。「桃茶寶盒」聯名禮盒以粉、白、黃漸層結合桃樹綠意，並以「茶啟國門 禮結雙桃」為理念，將象徵桃園市的「桃花」、「桃樹」，連結故宮藏品「清 粉彩蟠桃天球瓶」，由「桃」搭起桃茶與國立故宮博物院之間的橋樑，相互映照「福壽綿延」之美好寓意。其中最大亮點則為精巧的紙雕設計，透過多層次堆疊與光影穿透，呈現故宮文物與茶文化相融的靜謐意境。當燈光穿透紙雕，映照出細膩優雅的光影效果，使禮盒不僅是茶葉的承載體，更可轉化為具收藏價值的藝術燈飾。

桃園是臺灣茶產業的重要發源地，桃市府透過與故宮的跨界合作，不僅提升「東方美人茶」品牌的文化價值，也期望讓更多國內外遊客透過故宮平台認識桃園茶產業。「桃茶寶盒」即日起於國立故宮博物院實體通路、故宮精品網路商城(https://reurl.cc/AbAqEQ)以及龍潭區農會限量販售。(圖：農業局提供)