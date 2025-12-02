桃市府攜手故宮推出「桃茶寶盒」 茶文化與藝術融合新亮點

▲桃市府攜手故宮推出「桃茶寶盒」。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（2）日上午前往國立故宮博物院，出席桃園東方美人茶X故宮—「桃茶寶盒」聯名禮盒發表會，並入館欣賞「清粉彩蟠桃天球瓶」，深入了解其工藝與文化脈絡。張善政表示，市府與國立故宮博物院聯名推出的「桃茶寶盒」，結合地方冠軍好茶與國寶級文物意象，以清代粉彩蟠桃天球瓶元素，巧妙融合茶文化與藝術，展現桃園精緻農產與城市品味，是兼具精美外型、醇厚茶韻與創意實用的茶文化精品。

張善政市長感謝茶農與故宮博物院、市府一起打造「桃茶寶盒」，並指出，東方美人茶栽培不易，需仰賴自然生態與茶農精湛工法，方能展現其獨特蜜香，桃園東方美人茶更是屢獲全國冠軍的優質產品；本次聯名不但於茶盒底部加入文物介紹，茶盒亦採中空設計，置入燈泡即可作為燈飾點亮居家品味。

國立故宮博物院長蕭宗煌表示，「桃茶寶盒」以粉彩蟠桃天球瓶意象與東方美人茶結合，展現中央與地方攜手推廣文化具體成果；此次聯名商品發表時間適逢故宮百年院慶最後一週及春節前夕，不僅深具文化意義，也符合節慶送禮需求，感謝桃市府與茶農共同打造這款具有文化辨識度的商品。

桃茶寶盒計畫主持人連國輝表示，本次設計以清代粉彩蟠桃天球瓶為核心靈感，將瓶身桃花意象與「桃園」特色連結，轉化為兼具文化符碼與現代美感的茶禮包裝；並以「國境之茶、國門之禮」為概念，以燈具結構設計包裝，使茶盒成為展現文化的生活藝術品。

農業局表示，桃園是臺灣茶產業重要發源地，市府與故宮的跨界合作，不僅提升東方美人茶的文化價值，也藉由故宮的國際能見度，讓更多旅客認識桃園茶品牌。「桃茶寶盒」即日起於故宮實體通路、故宮精品網路商城（網址：https://reurl.cc/AbAqEQ）及龍潭區農會限量販售。未來市府將持續推動農產品品牌化與國際化，讓桃園農產成為連結文化、藝術與美學的生活體驗。