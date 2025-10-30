桃市府攜手民間打造亞洲指標賽事 桃園國際新創機器人節開幕





桃園市長張善政30日前往中壢區中原文創園區，出席「2025桃園國際新創機器人節」開幕式時表示，機器人結合人工智慧已是產業發展趨勢，桃園作為全台工業重鎮，機器人相關技術更是未來工業的基礎。市府將持續與民間攜手，讓「桃園國際新創機器人節」成為亞洲指標賽事，打造桃園成為機器人與AI應用的新基地，成為國際新亮點。

張善政市長在市府經濟發展局長張誠、青年事務局長侯佳齡、中壢區長李日強、桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守陪同中與會，市議員梁為超、陳美梅、張曉昀、中原文創園區總監游冉琪、經濟部龜山產業園區服務中心主任戴孫挺等均到場參加。



廣告 廣告

桃園市長張善政頒獎予「2025桃園國際新創機器人節」競技比賽第一名得主。





張善政指出，第8屆機器人節正式於今日展開，此次共吸引近1,200支國內外隊伍、逾2,400人參與，有泰國、馬來西亞等國際隊伍齊聚桃園交流。感謝祥儀企業股份有限公司董事長蔡逢春的遠見與堅持，自8年前即推動機器人節，透過競賽激發年輕世代的創意，也讓人才技術能夠落實在產業，對桃園產業轉型大有助益。

張善政表示，市府近年致力推動創新產業，日前楊梅「幼獅青年創業村暨智慧製造園區」動土，該基地超過3萬坪，有望成為全台最大青年創新基地。未來該園區將配合無人機與人工智慧發展，有足夠信心攜手民間共同讓機器人產業在桃園發光發熱。

桃園市長張善政參觀「2025桃園國際新創機器人節」創意競技。





台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一表示，AI與機器人產業是國家未來競爭力的關鍵，感謝桃園市與蔡董事長多年推動國際競賽，讓年輕世代透過「做中學」啟發創意與技術能力，也讓台灣與國際接軌，為AI與機器人領域注入源源不絕的人才動能。

祥儀慈善文教基金會董事長蔡逢春表示，桃園機器人節已從地方活動成為國際品牌，每年吸引數百名海外學生參與。基金會長期投入人才培育與創意啟發，透過觀光工廠與教育活動，讓更多孩子從興趣出發，投入科技學習。今（114）年活動擴大辦理「青銀競賽」，由祖孫攜手參賽，展現跨世代融合的溫度與創新力。AI發展需結合硬體、軟體與教育能量，期盼未來桃園能打造更多的實驗基地與國際合作平台，讓桃園成為亞洲機器人教育與創新應用的核心。

「2025桃園國際新創機器人節」地面技競。





經濟發展局表示，「2025桃園國際新創機器人節」邁入第8屆，已成為產業、教育與科技界的重要盛事。賽事自10月30日至11月2日於中原文創園區舉辦，涵蓋產業應用、地面競技、水上爭霸與創意挑戰等四大領域，共安排27項競賽、55組賽程；並舉辦跨界產創嘉年華，設置逾30個攤位與手作課程，融合科技教育、青創品牌、兒童美學與在地農遊體驗，落實「玩中學、學中創」精神，推動在地共好。

更多新聞推薦

● 謝龍介發布「團結台南聯合看板」 宣布他的市長選戰開始備戰