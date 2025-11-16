桃市府攜手Niantic Spatial舉辦「2025 Ingress in Taoyuan」 全球千名玩家齊聚桃園





為推廣桃園商業發展，強化國際能見度並活絡在地經濟，桃園市政府經濟發展局與全球知名擴增實境(AR)與地理定位開發商Niantic Spatial攜手合作，於11/15～16兩日假虎頭山新創園區舉辦主題活動「2025 Ingress in Taoyuan」，吸引超過1,000名來自日本、韓國、澳洲、紐西蘭、香港、新加坡、馬來西亞等地玩家造訪桃園，以桃園商圈及觀光工廠為探索區域，玩家可自由規劃任務路線，在探索城市的同時也帶動地方商機，活絡實體經濟。

Ingress是一款攻防虛擬現實遊戲，由原Google旗下Niantic Labs於2012 年開發，2012年11月15日開始營運，迄今已屆滿13週年，全球累積下載次數超過1,600萬次。遊戲架構於真實Google地圖上，玩家透過手機或平板即可在現實世界中進行虛擬據點攻防，同時可與全球玩家串聯交流，結合數位科技與社群互動，形成全球性遊戲文化。



來自各國玩家合影留念。





今年的桃園大戰更具特殊意義，不僅是本年度Ingress全球系列活動的最終回，決勝地僅有桃園與荷蘭海牙（The Hague）兩城市，同日亦為遊戲營運滿13週年的紀念日。主辦單位特別推出多項13週年限定獎勵，包括雙倍AP（經驗值）、雙倍共振器部署等遊戲加成，並發放周年紀念獎章，吸引眾多玩家熱烈參與。

經濟發展局長張誠表示，很榮幸能與Niantic Spatial攜手，將桃園商圈與觀光工廠結合創新科技，透過Ingress的全球社群力量，以數位方式行銷桃園、與國際接軌，促進商業交流與觀光發展。15日晚間的After Party由張誠局長與Niantic Spatial副總監Masa Kawashima進行象徵友誼與合作的交換禮物儀式。



「2025 Ingress in Taoyuan」吸引超過千名國玩家造訪桃園。





Ingress主辦團隊也表示，非常高興能繼2019年中壢活動後，再次踏足桃園舉辦大型國際賽事，期盼帶給全球玩家全新體驗，並讓桃園的城市魅力再次綻放於世界舞台。



桃園商圈及觀光工廠電子徽章。

