桃市府攜故宮推桃茶寶盒

桃市府攜手故宮推出「桃茶寶盒」。

桃園市長張善政二日前往國立故宮博物院出席桃園東方美人茶×故宮─「桃茶寶盒」聯名禮盒發表會，張善政表示，市府與國立故宮博物院聯名推出的「桃茶寶盒」。結合地方冠軍好茶與國寶級文物意象，以清代粉彩蟠桃天球瓶元素，巧妙融合茶文化與藝術，展現桃園精緻農產與城市品味，是兼具精美外型、醇厚茶韻與創意實用的茶文化精品。

桃市府攜手故宮推出「桃茶寶盒」，張善政市長：茶文化與藝術融合新亮點。（新聞處提供）

張善政指出，東方美人茶栽培不易，需仰賴自然生態與茶農精湛工法，方能展現其獨特蜜香，桃園東方美人茶更是屢獲全國冠軍的優質產品；本次聯名不但於茶盒底部加入文物介紹，茶盒亦採中空設計，置入燈泡即可作為燈飾點亮居家品味。

桃市府攜手故宮推出「桃茶寶盒」，張善政市長：茶文化與藝術融合新亮點。（新聞處提供）

國立故宮博物院長蕭宗煌表示，「桃茶寶盒」以粉彩蟠桃天球瓶意象與東方美人茶結合，展現中央與地方攜手推廣文化具體成果；此次聯名商品發表時間適逢故宮百年院慶最後一週及春節前夕，深具文化意義，也符合節慶送禮需求，感謝桃市府與茶農共同打造這款具有文化辨識度的商品。

桃茶寶盒計畫主持人連國輝表示，設計以清代粉彩蟠桃天球瓶為核心靈感，瓶身桃花意象連結「桃園」特色，轉化為兼具文化符碼與現代美感的茶禮包裝；並以「國境之茶、國門之禮」為概念，以燈具結構設計包裝，使茶盒成為展現文化的生活藝術品。