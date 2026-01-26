桃市府登記櫃檯整修完成 工廠商業登記1/26起回歸1樓西南側
桃園市政府經濟發展局表示，市府前棟1樓西南側整修工程已完成，自今(26)日起，工廠及商業登記業務將正式回歸1樓西南側服務；公司登記因整修暫遷至後棟2樓，並暫停「隨到隨辦」速件櫃檯服務。
經發局指出，為提升行政效率，自114年11月10日第一階段整修工程啟動，優化商業登記流程，將過去分散的「預查、影印及審查」功能，在臨時櫃檯期間成功整合為一站式窗口，使職掌更趨明確。
經發局說明，隨著工程完工，工廠及商業登記自1月26日起正式回歸原辦公區，本次回歸同步採取「縮減櫃檯、精實動線」配置，並將商業登記櫃檯由原先台銀收費處的對面，調整至台銀收費處旁，讓民眾辦理案件時能就近繳費，整體洽公動線更為直覺、流暢。
原位於1樓東南側的公司登記辦公區，將自1月26日起進行封閉整修，預計於115年4月底前完成。裝修期間，公司登記業務將暫時搬遷至市府後棟2樓西北側臨時辦公室繼續服務，請洽公民眾留意樓層變動。
另外，因應臨時辦公空間配置，公司登記於裝修期間將暫時停止「隨到隨辦」 速件櫃檯服務。現場仍維持公司登記案件之收件、領件及抄錄服務。為節省現場等候時間，建議民眾在裝修期間可多加利用線上申辦或郵寄方式辦理。經發局提醒，民眾洽公時請留意現場引導標誌，如有任何疑問，歡迎撥打經發局商業行政科服務專線：(03) 332-2101分機5165~5168洽詢。
